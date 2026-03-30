Tras perder con Colombia, Luis Díaz sufre dura noticia con la salida de una figura en Bayern Múnich

Luis Díaz no está pasando un buen momento con la Selección Colombia, la cual tuvo duros encuentros de preparación para el Mundial 2026. No obstante, terminaron perdiendo ambos encuentros ante Croacia (2-1) y Francia (3-1). Pero ahora sufre un nuevo golpe, después que se conociera que uno de sus compañeros dejará el equipo a final de temporada.

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Mediante el periodista Fabrizio Romano se ha dado a conocer la salida de una de las figuras del Bayern Múnich. Se trata del portugués Raphael Guerreiro, el cual ha tomado la decisión de no continuar su carrera en el cuadro ‘Bávaro’, sino buscar un nuevo capítulo para su carrera. “ÚLTIMA HORA: Raphael Guerreiro ha decidido dejar el FC Bayern como agente libre en junio. Está listo para un nuevo capítulo en su carrera”, fue lo que publicó el hombre de prensa.

La razón de esta salida del lateral portugués de 32 años de edad sería por la falta de minutos en el once titular. Esta temporada el veterano jugador no ha tenido las oportunidades que esperaba, por eso está viendo la chance de poder probar suerte en otro club en donde al menos tenga la chance de pelear por un puesto. Algo que hoy no ocurre en el cuadro alemán.

Raphael Guerreiro en FC Bayern München (Foto: Getty Images).

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El portugués fue uno de los socios de Luis Díaz por el sector izquierdo, en donde estuvo jugando en algunos partidos. Ya que recordemos que el ‘luso’ termina siendo alguien bastante polifuncional, por lo que se le puede ver como defensor tanto en la derecha como en la izquierda, pero también en el mediocampo como un jugador defensivo, así como uno ofensivo.

El tiempo de Raphael Guerreiro en Bayern Múnich

El nacido en Le Blanc-Mesnil, Francia llegó al Bayern Múnich el pasado 01 de julio del 2023 gratis desde el Borussia Dortmund. Convirtiéndose en un importante jugador, pero con el tiempo convirtiéndose en un elemento de rotación en el once titular.

Si solo hablamos de esta temporada, podemos ver lo poco que ha estado en el campo de juego con solo 908 minutos. Esto lo logró sumar en un total de 23 partidos, en los cuales anotó 4 goles y dio 3 asistencias.

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Raphael Guerreiro en FC Bayern Munich (Foto: Getty Images).

No obstante, desde que llegó al cuadro ‘Bávaro’ ha llegado a disputar un total de 89 partidos, consiguiendo marcar 12 goles y dar 8 asistencias, todo esto en un total de 4974 minutos.

Todos los partidos de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-26 se pueden disfrutar por la pantalla de Disney+. Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

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