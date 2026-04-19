Luis Díaz salió campeón de la Bundesliga y rompe un récord histórico que mete miedo en James Rodríguez

El fútbol colombiano vive un domingo de éxtasis total tras la victoria del Bayern Múnich 4-2 ante el Stuttgart. El guajiro Luis Díaz se ha consagrado oficialmente como el nuevo rey de Alemania, levantando su primer título de liga en territorio bávaro este 19 de abril de 2026.

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“Lucho” no solo sumó el trofeo de la Bundesliga a sus vitrinas, sino que alcanzó la impresionante cifra de 16 títulos oficiales en su carrera profesional. Este registro lo mete de lleno en el podio histórico de los colombianos más ganadores, superando a leyendas en tiempo récord.

El récord que hace temblar el legado de James Rodríguez

Díaz hace historia al convertirse en el tercer colombiano en conquistar la ensaladera de la Bundesliga. Se une al selecto grupo integrado por Adolfo “El Tren” Valencia y el propio James Rodríguez, quien logró el éxito con el Bayern hace unos años.

Luis Díaz celebrando en el Bayern Múnich. (Foto: X).

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Sin embargo, el ritmo de títulos de Díaz ha encendido las alarmas en el palmarés de James, quien ostenta el récord nacional con 24 trofeos. Con 29 años y en su mejor nivel físico, el guajiro amenaza con arrebatarle el trono al actual jugador del Minnesota United.

Superando a las leyendas: Iván Ramiro Córdoba y Juan Pablo Ángel

Con este nuevo éxito, Díaz ya dejó atrás los 15 títulos de Stefan Medina y Juan Pablo Ángel. Ahora, se encuentra a solo un paso de igualar los 17 trofeos de Iván Ramiro Córdoba, el histórico capitán del Inter de Milán.

Bajo el mando de Vincent Kompany, Díaz ha registrado 15 goles y 13 asistencias en la presente campaña alemana. Estos números lo consolidan como el colombiano con mejor presente en la élite europea, superando estadísticamente a cualquier otro compatriota en la actualidad.

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Un mensaje directo para el Mundial 2026

Este título llega en el momento perfecto para la Selección Colombia, que sueña con una participación histórica en el próximo Mundial. Díaz llegará a la cita mundialista como el líder absoluto del equipo y con la mentalidad ganadora de un campeón alemán.

La gran pregunta que se hace hoy todo el país es si “Lucho” logrará alcanzar los 24 trofeos del legendario “10”. Al ritmo que lleva en el Allianz Arena y con la semifinal de la Champions en el horizonte, la hazaña parece estar cada vez más cerca.

Luis Díaz ganó la Bundesliga siendo una gran figura. (Foto: X).

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