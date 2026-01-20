Tras un nuevo fracaso, Boca Juniors recurre a un ex Alianza Lima para salvarse

Parece que Boca Juniors no puede olvidar a Alianza Lima y va por un viejo conocido del conjunto peruano para tratar de salvarse de un nuevo fracaso de mercado. Es que al ‘Xeneize’ se le cayó un refuerzo y ahora tiene sobre la mesa la opción de un talentoso futbolista. Se trata de Kevin Serna, quien supo ser figura en su paso por el cuadro de Matute y ahora lo hace muy bien en el Fluminense de Brasil.

Publicidad

Publicidad

Boca no pudo cerrar el fichaje del colombiano Marino Hinestroza, pese a ofrecer 5 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase. Cuando parecía que sólo restaba el intercambio de papeles para definir el acuerdo, a Atlético Nacional le llegó una oferta superadora de 6 millones de dólares de Vasco da Gama y definió todo en pocas horas. Así, el extremo jugará en el fútbol brasileño.

Vasco da Gama se llevó a Marino Hinestroza (X @GerGarciaGrova).

El ‘Xeneize’ no tiene ningún refuerzo en este mercado y se esperaba por la llegada de Hinestroza. Desde hace más de un mes que estaba negociando con Atlético Nacional por su llegada y, finalmente, se quedó con las manos vacías. Por eso, en las últimas horas, ha recibido algunos ofrecimientos, incluido el de Kevin Serna.

Publicidad

Publicidad

¿Kevin Serna a Boca Juniors?

Kevin Serna habría sido ofrecido a Boca Juniors, según informó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Splendid. Esto se dio luego de que se conoció la noticia de la caída del fichaje de Marino Hinestroza. “Hay empresarios que comienzan a llamar a Boca ofreciendo jugadores extranjeros en esa posición“, empezó diciendo.

Kevin Serna, figura de Fluminense (Getty Images).

ver también Mientras Sergio Peña gana 600 mil dólares en Alianza Lima, el salario que cobra Kevin Serna en Fluminense

“Hay uno que juega en el fútbol brasileño y le acercaron el nombre. El jugador que, un empresario ofreció a Boca, es Kevin Serna, el extremo que el año pasado jugó en Fluminense“, dijo Nasarala. El colombiano continúa en el ‘Flu’, aunque guarda un buen recuerdo de su paso por Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Precisamente, el cuadro ‘íntimo’ catapultó a Serna para ser figura en Fluminense. Apenas jugó 23 partidos (3 goles y 3 asistencias), pero fueron suficientes para marcar diferencia en el ataque y, así, dar el salto al fútbol brasileño. También supo ser figura de ADT en Perú.

Kevin Serna estuvo los primeros seis meses del 2024 en Alianza Lima (Getty Images).

No obstante, el hecho de que una exfigura de Alianza Lima pueda salvar a Boca, después de otro fracaso de mercado por no contratar al jugador que tanto quería, resulta paradójico. Es que, si bien Serna no estuvo presente, los ‘Blanquiazules’ no olvidan que al ‘Xeneize’ lo eliminaron de la Copa Libertadores 2025 en fase previa.

Publicidad

Publicidad

Boca Juniors podría beneficiar a Alianza Lima si ficha a Kevin Serna

Para contratar a Kevin Serna, Boca debería negociar con Fluminense, que tiene los derechos deportivos del jugador. Sin embargo, en caso de que quiera el 100 por ciento de su ficha, habrá otros involucrados. Tal es el caso de Alianza Lima y ADT, dos equipos peruanos.

¿Por qué? Es que el ‘Flu’ tiene solamente el 50 por ciento de la ficha del extremo colombiano de 28 años. En tanto, Alianza tiene un 30 por ciento y el restante 20 es de ADT. Por ende, tres clubes tienen las de ganar en caso de un fichaje millonario.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES