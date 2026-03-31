Uruguay vs Argelia: ¿Qué canal transmite el amistoso de la Fecha FIFA de marzo 2026?

Las selecciones de Uruguay y Argelia se enfrentan este martes 31 de marzo en el Allianz Stadium de Turín, Italia para el partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. Se trata de un duelo de preparación entre dos selecciones clasificadas al Mundial 2026.

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La ‘Celeste’ y los ‘Zorros del Desierto’ se perfilan para ser dos selecciones contendientes a dar pelea en la Copa del Mundo próxima, que iniciará en junio. Este partido amistoso en Europa es una buena posibilidad para ambos combinados nacionales para medir fuerzas.

Ciao @Juventus. Oggi giochiamo in casa vostra… ma per 90 minuti sarà un po’ anche nostra 🏟️ pic.twitter.com/8kpigW9Uda — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 31, 2026

La Selección de Uruguay viene de un duro duelo en su primer partido de la Fecha FIFA. Enfrentó a Inglaterra en el mítico Wembley y rescató un empate sobre el final del partido con el gol de Federico Valverde. Fue 1-1 entre charrúas e ingleses.

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Argelia, por su parte, se hizo fuerte en su primer partido. Vapuleó a Guatemala con una goleada 7-0. Riyad Mahrez y Amine Gouiri fueron de los más destacados en el partido, que se jugó en el Luigis Ferraris de Génova, Italia.

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¿A qué hora juegan Uruguay vs. Argelia?

Uruguay y Argelia se enfrentan este martes 31 de marzo en un partido amistoso en el Allianz Stadium de Turín, Italia. El horario del duelo está estipulado para las 20:30 horas local (15:30 horas de Montevideo, Uruguay y 13:30 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs. Argelia?

Uruguay vs. Argelia no cuenta con transmisión para toda Sudamérica. En Uruguay se puede ver en vivo por DSports Uruguay, AUF TV, Antel TV y Flow TV.

Datos claves

31 de marzo: Uruguay y Argelia juegan en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

Uruguay y Argelia juegan en el Allianz Stadium de Turín, Italia. 15:30 horas: es el horario del partido amistoso en Montevideo, Uruguay.

es el horario del partido amistoso en Montevideo, Uruguay. Canales oficiales: DSports, AUF TV, Antel TV y Flow TV transmitirán en Uruguay.