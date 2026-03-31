¿Dónde y en qué estadio juegan Uruguay vs Argelia por el amistoso internacional de la Fecha FIFA de marzo 2026?

Las selecciones de Uruguay y Argelia se enfrentan en uno de los partidos amistosos más importantes de este martes 31 de marzo, correspondiente a la fecha FIFA de marzo de 2026. La ‘Celeste’ y los ‘Zorros del Desierto’ están clasificados al Mundial 2026, por lo que este partido resulta un buen preparativo para la cita en junio próximo.

Publicidad

Uruguay viene de un agónico empate ante Inglaterra en Wembley hace algunos días. En tanto, Argelia goleó por 7-0 a Guatemala por lo que llega con buen ánimo y en gran forma. Por eso, hay promesa de partidazo y, para ello, hay un buen escenario.

¿En qué estadio se juega Uruguay vs. Argelia y a quién pertenece?

Uruguay vs. Argelia se juega en el Allianz Stadium de Turín, Italia. Es el escenario en donde Juventus hace de local todos sus partidos, ya que es su propietario. Por lo tanto, este partido amistoso cuenta con un gran recinto para lo que promete ser una buena antesala para la Copa del Mundo.

Publicidad

Así es la vista de Allianz Stadium de Turín, Italia (Getty Images).

El Allianz Stadium tiene capacidad para alrededor de 41 mil espectadores. Fue inaugurado el 8 de setiembre de 2011, es decir, para el inicio de la temporada 2011-12. Ese día, la ‘Juve’ venció al Parma por 4-1 por la Serie A de dicha campaña.

Este estadio también fue sede de la final de la UEFA Europa League 2013-14. Fue el 14 de mayo de 2014 cuando Sevilla y Benfica se enfrentaron para definir al campeón. El empate sin goles obligó a que todo vaya a los penales donde ganó el equipo español por 4-2.

Publicidad

A su vez, este escenario ha sido sede de la Selección de Italia como local. Hubo cuatro partidos en donde la ‘Azzurri’ jugó allí: ganó dos partidos y empató los otros dos. Primero, en 2013, le ganó a República Checa por 2-1. Luego tuvo dos empates 1-1 ante Inglaterra y España en 2015 y 2016, respectivamente. Por último, en 2019, venció 2-1 a Bosnia y Herzegovina.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Argelia?

Uruguay y Argelia se enfrentan este martes 31 de marzo en un partido amistoso en el Allianz Stadium de Turín, Italia. El horario del duelo está estipulado para las 20:30 horas local (15:30 horas de Montevideo, Uruguay y 13:30 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Uruguay vs. Argelia?

Uruguay vs. Argelia no cuenta con transmisión para toda Sudamérica. En Uruguay se puede ver en vivo por DSports Uruguay, AUF TV, Antel TV y Flow TV.

Publicidad

Datos claves