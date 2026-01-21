No será Carlos Grados: descendió a Liga 2 y ahora tiene todo listo para ser arquero de Sporting Cristal

En Sporting Cristal ultiman detalles para el inicio de la Liga 1 2026, pero la lesión de Renato Solís complicó las planificaciones de Paulo Autuori. El arquero nacional tendrá que ser operado de los ligamentos de la rodilla y si bien se hablaba de que Carlos Grados era una opción para regresar al equipo, hoy todo parece indicar que ficharían a un guardameta recién descendido a Liga 2.

Con lo que dicho panorama implica, además de que las decisiones del área deportiva del club no vienen siendo tan bien recibidas por los hinchas de Sporting Cristal, el nombre Pedro Ynamine empezó a sonar. El guardameta de 27 años viene de jugar la temporada anterior con Alianza Universidad de Huánuco y las conversaciones con los celestes son realmente positivas.

“Sporting Cristal: Pedro Ynamine (27) es la opción principal y la negociación avanzó significativamente en las últimas horas. Está encaminado. El arquero nacional viene de disputar la Liga 1 con Alianza UDH en la pasada temporada”; fue la revelación del periodista deportivo Denilson Barrenechea a través de ‘X’ y con lo cual podemos entender que sería el suplente natural de Diego Enríquez.

Las alternativas que manejó Sporting Cristal para reemplazar a Renato Solís

Si bien ahora se habla de que el arribo de Pedro Ynamine a Sporting Cristal estaría muy cerca de concretarse pensando en la temporada 2026, en la interna del club tenían en cuenta la gravedad de la lesión de Renato Solís y por ello es que en diciembre pasado empezaron a analizar la situación mucho más a detalle. El primer nombre que sonó fue el de Pedro Díaz, actual arquero de Cusco FC.

Claramente, no es una opción sencilla ya que difícilmente pretenda llegar al Rímac para ser suplente de Diego Enríquez. Quien también estuvo en carpeta fue Carlos Grados, portero peruano de 30 años que se formó en las divisiones de Sporting Cristal y que supo ser campeón hasta en 3 oportunidades. Veremos cómo termina este asunto, aunque la decisión de la directiva parecería estar dada.

Los equipos en donde jugó Pedro Ynamine a lo largo de su carrera

Pedro Ynamine, guardameta nacional de 27 años, atajó durante la temporada 2025 en Alianza Universidad de Huánuco, club con el que descendió a Liga 2 bajo el mando de Roberto Mosquera. En cuanto a los equipos en donde jugó, podemos mencionar a: Sport Boys, Club Universidad San Martín y UTC de Cajamarca. Actualmente está libre de contratos y por ello es que representaría una importante apuesta de fichaje para Sporting Cristal.

