Así quedaron Alianza Lima y Universitario tras la fecha 4 de la Fase Final en la Liga 3

La Liga 3 no para a pesar de estar disputándose las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. En este caso ya estamos entrando en la recta final para conocer a los ocho equipos que lucharán por llegar a la Liga 2 el próximo año. Entre los grandes candidatos están las reservas de los clubes más importantes del Perú.

En este caso se viene disputando la Fase Final de este certamen que ha dejado a los mejores cuatro equipos de los cuatro grupos iniciales. Pero se espera solo quedarse con los ocho mejores para definir la Fase definitoria que determinará a los equipos que lleguen a pelear por el ascenso a la Segunda División.

¿Cómo le fue a Alianza Lima y Universitario en la Liga 3?

El primero en jugar fue Universitario de Deportes que le tocó un duro encuentro en Chongoyape frente a Deportivo Lute. Rival que no se la dejó para nada sencillo. Pero a pesar de la resistencia del conjunto local, los ‘cremas’ supieron concretar sus oportunidades para lograr la victoria con un 2-0. Eduardo Urtecho fue el autor del doblete para una importante victoria.

Publicidad

Publicidad

Este resultado no solo se celebra por sumar tres puntos nuevos, sino que también significa la clasificación a los cuartos de final de la Liga 3. Así que con esto ya están firmes para seguir en la pelea por el ascenso.

Por el lado de Alianza Lima, la historia fue diferente en el sentido que no lograron ganar con tanta facilidad. Les costó bastante lograr sacar adelante el resultado y en los minutos finales recién lograron una agónica victoria que los posiciona en el segundo lugar.

Publicidad

Publicidad

Said Peralta volvió a aparecer a los 86 minutos para anotar el 1-0 con el que lograron vencer a Juventus de Huamanchuco en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Alianza Lima y Universitario?

En el grupo B como se mencionó líneas arriba ya se conoció el primer clasificado a los cuartos de final. Ahora solo falta conocer al otro equipo que se meterá en la siguiente ronda.

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones:

# Equipos PJ G E P Puntos 1 Universitario 4 3 1 0 12 2 Alianza Lima 4 2 1 1 7 3 Juventus FC 4 1 0 3 4 4 Deportivo Lute 4 1 0 3 3

¿Cómo se jugará la fecha 5 de la Fase Final de la Liga 3?

El próximo partido de Universitario de Deportes será en Campo Mar frente a Juventus FC. Mientras Alianza Lima recibirá a Deportivo Lute en el Estadio Hugo Sotil. Por el momento no se han conocido los detalles de esta jornada y se espera que pueda darse la programación en los próximos días.