Este fin de semana se disputaron los cuartos de final de la Liga 2 en busca de conocer a los últimos 2 equipos clasificados a las semifinales. En 2 emocionantes encuentros se conoció a los ganados que mantienen la ilusión de conseguir ser parte de la Liga 1 el próximo año.

En este caso, los cuartos de final se disputaron solo entre cuatro equipos, que buscaron su pase a las semifinales en donde Unión Comercio y FC Cajamarca ya estaban clasificados. Así que se dieron dos encuentros de alto voltaje en Moquegua e Iquitos para conocer a los últimos clasificados.

¿Cómo quedaron los partidos de los cuartos de final?

El primer juego que se disputó fue entre Deportivo Moquegua y ADA Jaen. Este encuentro se desarrolló a partido único en el estadio 25 de noviembre en Moquegua.

El duelo lo comenzó ganando el conjunto de Jaen con tanto del delantero uruguayo Facundo Rodríguez, terminando por sorprender a la hinchada local que quedó en silencio a los 9 minutos del primer tiempo.

Pero los locales nunca se dieron por vencido, con lo que apareció una figura descollante que se encargó de darle vuelta al partido. Hablamos de Derlis Chávez, quien logró anotar 2 goles para voltear el compromiso y así lograr el triunfo que los hace pasar a la siguiente ronda.

En el otro encuentro se dio un juego bastante emocionante de principio a final entre Comerciantes FC y César Vallejo. Duelo que se terminó definiendo en el estadio Max Augustín en Iquitos.

A lo largo de los 90 minutos el marcador no se movió para nada. Esto obligó a que se tenga que definir el duelo mediante la tanda de penales. Acá la figura de Máximo Rabines se hizo notar, el veterano portero de 32 años logró atajar 2 penales para que su equipo logre el pase a las semifinales con un 2-4.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Liga 2?

Por el momento no hay programación establecida para estos encuentros de semifinales, pero se disputarán entre el 11 y 19 de octubre. Juegos de ida y vuelta cada uno de ellos para conocer a los finalistas.

Cajamarca FC jugará frente a César Vallejo, mientras que Unión Comercio hará lo propio ante Deportivo Moquegua. En este caso la definición se dará por diferencia de goles en ambos juegos, en caso de empate se irán a la tanda de penales.