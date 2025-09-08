Así va la tabla de posiciones y resultados de la Liga 2 de Perú tras la fecha 7

La Jornada 8 de la Liga 2 de Perú 2025, disputada hasta el 8 de septiembre, ha redefinido el panorama del torneo, inyectando una dosis extra de emoción tanto en la carrera por el ascenso a la Liga 1 2026 como en la ardua batalla por evitar el descenso a la Liga 3. Con solo dos jornadas restantes en la Fase de Grupos, cada partido adquiere una relevancia trascendental.

Así se jugó la Liga 2 en esta fecha

En el Grupo A, el FC Cajamarca ha consolidado su posición de liderazgo, exhibiendo una fortaleza notable al vencer por 2-1 a Deportivo Moquegua. Esta victoria no solo afianza su liderato, sino que también les otorga una ventaja crucial de cara a la recta final. Sin embargo, la jornada también fue testigo de un dramático empate 3-3 entre Carlos A. Mannucci y Bentín Tacna Heroica. El gol agónico de los ‘carlistas’ en el minuto 97 no solo rescató un punto, sino que mantuvo a ambos equipos en la intensa pugna por los codiciados puestos de play-offs. La tabla de posiciones en este grupo refleja la intensidad de la competencia, con Tacna Heroica y Mannucci acechando de cerca al líder, y Moquegua aun con esperanzas de clasificar, haciendo de cada encuentro restante una final anticipada.

El Grupo B, por su parte, ha presentado un escenario igualmente fascinante. Unión Comercio, con su clasificación a semifinales ya asegurada, se dio el lujo de descansar, permitiendo que el foco se posara en los demás contendientes. Comerciantes FC dio un golpe de autoridad que resonará en toda la liga, goleando de manera contundente por 6-0 a FC San Marcos. Esta victoria no solo los acerca de manera significativa a los playoffs, sino que también envía un claro mensaje a sus rivales sobre su determinación y capacidad ofensiva. La sorpresa de la jornada la protagonizó ADA Jaén, que logró su primera victoria en la Fase de Ganadores al derrotar 2-1 a Santos FC en Nasca. Este resultado ha avivado aún más la lucha por los cupos a cuartos de final, dejando el desenlace completamente abierto. FC San Marcos, a pesar de la dura derrota, aún mantiene esperanzas matemáticas de clasificación, aunque su situación en la tabla es comprometida.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue campeón con Alianza Lima, pero ahora es presentado como fichaje estrella en equipo de Copa Perú

Liga 2 de Perú cerca de terminar

En la Zona de Descenso, la tensión es palpable. Deportivo Llacuabamba ha logrado asegurar su permanencia en la Liga 2, un respiro para sus aficionados tras vencer 2-0 a Deportivo Coopsol. Este último, lamentablemente, se hunde en el último lugar de la tabla, a un paso del descenso a la Liga 3, enfrentando un panorama desolador. Por su parte, Academia Cantolao ha dado un paso fundamental hacia la salvación al derrotar por la mínima diferencia (1-0) a San Martín. Esta victoria ha dejado a los ‘santos’ en una posición crítica, con solo un punto más que Coopsol y un partido por disputar, lo que convierte cada minuto de juego en una batalla por la supervivencia. Pirata FC, que descansó en esta jornada, mantiene una posición sólida con 10 puntos, lo que les permite observar con un poco más de calma la lucha encarnizada de sus rivales.

Con solo dos jornadas por jugarse en la Fase de Grupos, la Liga 2 2025 está más candente que nunca. En el Grupo A, la pugna por el liderato y los puestos de playoffs será encarnizada, con FC Cajamarca, Tacna Heroica, Mannucci y Moquegua dando lo mejor de sí. En el Grupo B, Comerciantes FC ha tomado la delantera, pero Jaén, Santos y San Marcos se disputarán los últimos cupos con uñas y dientes. En la Zona de Descenso, la agonía de Coopsol y San Martín promete encuentros llenos de dramatismo, mientras que Llacuabamba y Cantolao, con la permanencia más cerca, buscarán cerrar la temporada de la mejor manera. Las próximas jornadas serán decisivas y prometen emociones fuertes en todos los frentes de la Liga 2.

Fuente: Ovación Web.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Ovación Web.