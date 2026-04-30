Así se jugará la Copa Caliente de la Liga 2026: equipos participantes de Liga 1 y Liga 2, fechas y todos los detalles

Es un hecho: el fútbol peruano sumará una nueva competencia en este 2026 además de la Liga 1, luego de confirmarse la disputa de la Copa Caliente de la Liga.

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La Copa Caliente de la Liga 2026 será un nuevo torneo que reunirá a 34 clubes de la Liga 1 y la Liga 2, con el objetivo de consolidarse como una competencia de alcance nacional y gran proyección deportiva.

Copa de La Liga 2026

➡️Equipos Liga 1 y Liga 2

➡️Junio a Noviembre

➡️Desde Fase de Grupos

➡️Campeón, premio económico. — Eduardo Combe (@Eduardo_Combe) April 30, 2026

Tendrá lugar en 24 ciudades del país, llevando el fútbol a distintas regiones y fortaleciendo su carácter descentralizado e integrador.

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¿Qué equipos de la Liga 1 y Liga 2 participarán?

Por parte de la Liga 1 participarán ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

En cuanto a la Liga 2 estarán Academia Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

La palabra del presidente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana

Fernando Corcino, presidente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, se pronunció sobre el lanzamiento de este nuevo torneo en el fútbol peruano.

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“Con la Copa Caliente de la Liga damos un paso importante en la expansión de nuestras competiciones. Este torneo no solo amplía las oportunidades deportivas para nuestros clubes, sino que también nos permite seguir acercando el fútbol profesional a más ciudades del Perú”, explicó.

DATOS CLAVES

La Copa Caliente de la Liga 2026 reunirá a 34 clubes de primera y segunda división.

El torneo se disputará en 24 ciudades para fortalecer el fútbol descentralizado en el país.

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