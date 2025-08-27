César Cueto criticó el juego de Alianza Lima contra Universitario y eligió a los faltantes en la Selección Peruana

Las recientes declaraciones de César Cueto, una figura emblemática del fútbol peruano y especialmente de Alianza Lima, han desatado un intenso debate sobre la dirección actual del deporte en el país. En una reveladora conversación con el respetado periodista Wilmer Robles Tadokoro, “El Poeta de la Zurda” no ocultó su descontento con las decisiones técnicas observadas tanto en su amado ex club como en la Selección Nacional. Estas opiniones, provenientes de una leyenda de su calibre, adquieren un peso significativo debido a su innegable trascendencia histórica en el balompié nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también “Está como Gago contra Alianza Lima”: destruyen a Rúben Amorim tras derrota de Manchester United con equipo de Cuarta División

César Cueto criticó a Alianza Lima y Selección Peruana

Cueto fue particularmente incisivo al señalar una carencia fundamental en el esquema de Alianza Lima: “les falta un generador de fútbol, un 10”. Esta crítica directa apunta a la preocupante ausencia de un “enganche” clásico, un futbolista con la visión y la habilidad para interconectar las líneas del equipo, orquestar el juego ofensivo y aportar la dosis necesaria de creatividad. Un rol que él mismo, con su magistral zurda, desempeñó con una maestría inigualable durante sus años de gloria.

Para Cueto, la presencia de un jugador con estas características es absolutamente indispensable para que el equipo recupere su identidad futbolística, su fluidez en el campo y, en última instancia, su capacidad para ser verdaderamente determinante en los partidos cruciales. Pero su análisis no se limitó al ámbito de los clubes. El exfutbolista también lanzó un cuestionamiento tácito a la dirección técnica de la Selección Peruana. Lo hizo al elogiar públicamente y con vehemencia a dos jugadores de indudable talento: Pedro Aquino y Bryan Reyna. Lo llamativo de este gesto es que ambos futbolistas no han sido considerados en las últimas convocatorias realizadas por el actual entrenador, Óscar Ibáñez.

Publicidad

Publicidad

César Cueto se hace escuchar en Alianza Lima y Perú

Con esta contundente declaración, el histórico “10” de la Bicolor sugirió de manera clara y directa que existen talentos nacionales de gran valía que, a su parecer, merecen una oportunidad en el equipo patrio y que, lamentablemente, no están siendo debidamente aprovechados por la actual plana técnica. Sus palabras resuenan como un llamado de atención sobre la gestión del talento en el más alto nivel del fútbol peruano. Las menciones de César Cueto no pueden ser tomadas a la ligera. Como uno de los máximos exponentes del juego estético, la técnica depurada y la visión de campo en la historia del fútbol peruano, su perspectiva va mucho más allá de una simple crítica casual.

César Cueto ídolo de Alianza Lima y Selección Peruana. (Foto: X).

Su legado en Alianza Lima es monumental, habiendo sido un pilar fundamental en la consecución de glorias y campeonatos. Asimismo, su brillante desempeño con la Selección Peruana, con la que deslumbró al mundo entero con su arte y elegancia, le otorga una autoridad moral incuestionable para opinar sobre el presente y el futuro del deporte rey en su país. Por lo tanto, sus comentarios sobre la palpable carencia de un generador de juego creativo en Alianza Lima y su vehemente defensa de ciertos futbolistas talentosos que considera injustamente marginados. Se transforman en una profunda y necesaria reflexión sobre el rumbo y la evolución del fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad