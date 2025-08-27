Murió Roberto Zegarra, histórico periodista deportivo y notable narrador del Perú por más de 50 años

Este miércoles 27 de agosto el país se levantó con una sensible noticia para los amantes del deportes nacional. Pues el periodista deportivo, que entregó su cuerpo y alma a las diferentes disciplinas deportivas, Roberto Zegarra Torres falleció a los 81 años.

La larga trayectoria de Zegarra lo coloca como uno de los narradores deportivos más importantes del país. Siendo un emblema con su voz que acompañó a los peruanos por más de 50 años de manera ininterrumpida.

Roberto Zegarra (Foto: Facebook).

Roberto consiguió estar presente en las diferentes coberturas deportivas, resaltando los mundiales de fútbol. Estuvo presente en México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.

¿Qué le pasó a Roberto Zegarra?

En una entrevista para RPP, Carlos Villarreal quien fuera uno de sus más cercanos amigos, así como colega de Roberto Zegarra contó un poco de la situación en la que se encontraba el excomunicador.

“Estaba mal de salud y nos deja a los 81 años una enseñanza y una trayectoria intachable y no solamente en RPP sino en otras emisoras deportivas. Un hombre muy alegre que estaba con la sonrisa en todo momento. Y uno de los mejores narradores deportivos que he escuchado en mi vida. Tuve la suerte de conocerlo y compartir mucho con él”, dio a conocer.

Clubes despidieron a Roberto Zegarra

Su gran participación en el deporte peruano ha hecho que Roberto Zegarra sea despedido por lo alto. Es así como los clubes de fútbol no perdieron el tiempo en darle el último adiós con diferentes mensajes en sus respectivas redes sociales.

“El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de Roberto Zegarra, histórico narrador y periodista deportivo. Nos unimos en oración y fe en este difícil momento”, fueron las palabras que dejó la cuenta de Alianza Lima.

Universitario de Deportes también dejó un emotivo mensaje en sus redes. “El Club Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de Roberto Zegarra Torres, destacado y reconocido periodista deportivo de nuestro país. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos. ¡Descansa en paz, Roberto!”.

“Lamentamos el fallecimiento de Roberto Zegarra, histórico relator deportivo que con su voz acompañó muchos de los partidos más memorables de nuestra historia. Nuestras condolencias a sus familiares”, también expuso Sporting Cristal.

Pero no solo los tres grandes del Perú mandaron su mensaje, también equipos como Cienciano, FPF, entre otros más.

El adiós de Roberto Zegarra (Foto: X).

