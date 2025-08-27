¿Alianza Lima a semifinales? Revelan posible decisión de Conmebol y si Independiente y Universidad de Chile serán descalificados

Se vienen días de sumas especulaciones y posibles decisiones alrededor de la Conmebol. Es que la Unidad Disciplinaria y el Órgano Judicial del organismo sudamericano deberán definir qué pasará con el futuro de Independiente y Universidad de Chile en la Copa Sudamericana tras los hechos lamentables en el partido de vuelta, que se canceló el pasado 20 de agosto. Mientras tanto, Alianza Lima espera por un rival o por la descalificación de ambos equipos, que podría llevarlo a las semifinales del torneo.

Luego de los hechos de público conocimiento con los bochornosos incidentes entre las hinchadas de ambos equipos en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025, disputada en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Conmebol ya tiene en su poder los descargos de Independiente y Universidad de Chile con sus posturas al respecto.

Desde el lado del ‘Rojo’ de Avellaneda apuestan porque se les dé la razón y les permitan continuar en la Copa Sudamericana. En tanto, en la ‘U’ chilena aspiran a que ellos pasen de ronda. Mientras, en Conmebol, se tomarán su tiempo para una decisión final, aunque esto puede demorar entre una o dos semanas.

Mientras tanto, aparecen algunas especulaciones desde Argentina y también de Chile respecto a qué es lo que podría definir Conmebol sobre ambos equipos. En tanto, en Alianza Lima, no hubo ni habrá ningún tipo de presentación o protesta y espera por el dictamen final del organismo sudamericano.

Habría tendencia en favor de Universidad de Chile

Aún cuando han pasado pocas horas de la presentación de los descargos de los clubes, hay ciertas informaciones que dan cuenta de un equipo descalificado, mientras que otro sufriría una sanción importante para su hinchada. En este sentido, tanto en Chile como en Argentina, aseguran que la tendencia favorece a Universidad de Chile para que pase a cuartos de final, mientras que Independiente sería el equipo eliminado en la Copa Sudamericana.

¿Por qué? Según cuentan varias fuentes desde Chile y aseveraron en TyC Sports, la intención de Conmebol sería que el equipo local sufra el máximo castigo posible debido a que era el encargado de la seguridad en el estadio y no cumplió con ello. Aún cuando todas las pruebas apuntan a que fueron los hinchas de Universidad de Chile quienes iniciaron los incidentes, el ‘Rojo’ sería el máximo responsable.

Por lo tanto, la tendencia hoy es que Independiente sería descalificado de la Copa Sudamericana 2025, mientras que Universidad de Chile, según fuentes desde aquel país, sería sancionado con dos años sin jugar con público propio. Todo esto serían trascendidos, pero que favorecerían al ‘Bulla’ para continuar en el certamen continental.

De hecho, en Cooperativa, aseguran que la directiva de la U hasta ya estuvieron consultando por pasajes para Lima, es decir, para el duelo de cuartos de final ante Alianza Lima. Por lo cual, en base a la tendencia, hay confianza en Chile para avanzar de fase, más allá de las consecuencias que sufrirán.

Si Independiente es descalificado, ¿irán al TAS?

Esta tendencia en favor de Universidad de Chile para ser el rival de Alianza Lima podría llevar a Independiente a buscar una apelación y, con ello, que el caso pase al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Si bien en el club argentino no quieren pensar en ello, ya que confían en que el equipo chileno será el descalificado, el presidente Néstor Grindetti aseguró, en entrevista con TyC Sports, que “evaluarán los pasos a seguir con la directiva”.

De todas maneras, antes del TAS, la primera apelación al fallo debe ir al propio Tribunal de Apelaciones de Conmebol. En tal caso, esto podría ser un largo pleito, pero del que no hay mucho tiempo, ya que espera, precisamente, Alianza Lima en cuartos de final.