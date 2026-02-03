La Liga 2 se prepara para el inicio de su temporada 2026, que será en unas semanas. Los equipos se refuerzan con vistas al gran objetivo: el ascenso a la Liga 1 de Perú. Uno de las mayores novedades de mercado la ha dado el Deportivo Llacuabamba con la contratación del experimentado arquero argentino Marcos Díaz, según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León.

Publicidad

Publicidad

A sus 39 años, tendrá su segunda experiencia en el fútbol del extranjero, ya que hizo la mayor parte de su carrera en Argentina. Fue conocido por atajar en clubes como Huracán, Colón de Santa Fe y Boca Juniors. De hecho, con este último, ganó dos títulos: Supercopa Argentina 2018 y Superliga 2019-2020.

Marcos Díaz será nuevo arquero del Deportivo Llacuabamba (X @MacedoJeronimo).

Deportivo Llacuabamba busca reforzarse para mejorar la imagen de la temporada 2025 donde tuvo que pelear en el Grupo Descenso. Si bien logró salvarse, este año buscará pelear por un ascenso a Liga 1. Así, la experiencia de un arquero argentino como Marcos Díaz podría ser una buena oportunidad para resguardar el arco.

Publicidad

Publicidad

Marcos Díaz, campeón con Huracán y Boca, llega a Liga 2

Marcos Díaz ha sido un arquero con bastante continuidad en el fútbol argentino hace algunos años. En Huracán ha dejado un gran recuerdo durante los años 2013 y 2017, momento en el que fue parte de los títulos de la Copa Argentina y la Superliga 2014. Luego, tuvo un regreso fugaz en 2021.

ver también Guillermo Salas vuelve al banquillo y firmó por inesperado equipo de la Liga 2

Ese buen trabajo en el ‘Globo’ de Parque Patricios lo llevó a que Boca Juniors lo contrate en 2019. Peleó el puesto de titular con Esteban Andrada, pero pasó más tiempo en el banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

Esteban Andrada y Marcos Díaz, campeones con Boca de la Superliga 2019-2020 (Getty Images).

Tiempo después, estuvo por primera vez en el exterior atajando en la Segunda División de Portugal con el Clube Deportivo Santa Clara. Fue campeón en la temporada 2023-24 logrando el ascenso a la Primeira Liga.

El polémico último paso de Marcos Díaz por Colón de Santa Fe

Sin embargo, el último año de Marcos Díaz ha sido polémico. Se inició en las juveniles de Colón de Santa Fe e inició su carrera en 2009, club en el que estuvo otros tres años antes de pasar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Volvió al club santafesino en 2025.

Publicidad

Publicidad

Colón había descendido a Segunda División y la llegada de Díaz apuntaba a una seguridad en el arco para buscar el regreso a Primera. Pero esto no ocurrió. Algunas malas actuaciones llevaron a que el guardameta pierda el lugar de titular. Se buscó una salida amistosa, pero el arquero se quedó a cumplir su contrato.

Con el pase en su poder, finalmente, llegará en este 2026 a Perú para atajar en el Deportivo Llacuabamba. Buscará un último éxito en su carrera con el ascenso a Primera, algo que ya supo hacer, incluso, en Europa.

Datos claves

Marcos Díaz ficha por el Deportivo Llacuabamba para la temporada 2026 en Perú.

ficha por el para la temporada en Perú. Boca Juniors fue el club donde ganó la Supercopa 2018 y la Superliga 2019-20 .

fue el club donde ganó la y la . Santa Clara de Portugal lo tuvo como campeón de Segunda en la temporada 2023-24.

Publicidad