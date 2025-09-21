Los cuatros jugadores que el hincha de Universitario quiere ver hasta el fin del Torneo Clausura 2025

El reciente triunfo de Universitario sobre UTC, con un gol decisivo en los últimos minutos, no solo consolidó su liderazgo en el Torneo Clausura 2025, sino que también revitalizó las esperanzas de su hinchada. Mientras el equipo avanza firmemente, la atención de los aficionados se ha centrado en cuatro jugadores clave, cuyo rendimiento actual o potencial en nuevas funciones son cruciales para la recta final.

Los hinchas piden cambios en Universitario

Lejos de la euforia momentánea, los seguidores del club han elaborado un plan táctico específico, esperando que estos jugadores sean los artífices del campeonato. En la defensa, la hinchada tiene una visión audaz y clara. La experiencia y el liderazgo de Anderson Santamaría son considerados un pilar indispensable, aportando una solidez que brinda tranquilidad a toda la zaga. Sin embargo, el punto más innovador radica en el joven César Inga. La afición cree firmemente que su mejor desempeño no se logrará como carrilero, sino como stopper por la derecha, relevando al capitán Aldo Corzo en esa posición.

Esta propuesta busca una defensa más dinámica y con mejor salida de balón, demostrando que la hinchada no solo apoya, sino que también aporta tácticamente. El mediocampo y el ataque no se quedan atrás en protagonismo. La irrupción de Jesús Castillo ha sido una de las sorpresas más gratas de la temporada. Su capacidad para recuperar balones y su inteligencia en la distribución del juego han sido tan consistentes que los hinchas no lamentan la ausencia de Rodrigo Ureña, una figura que parecía irremplazable.

Grandes variantes para Jorge Fossati

De manera similar, en el frente de ataque, el fichaje de Jairo Vélez ha demostrado ser un acierto. Con su desequilibrio y olfato goleador, el ecuatoriano ha eclipsado a referentes ofensivos como Edison Flores y José “El Tunche” Rivera, consolidándose como la pieza que la “U” necesitaba para asegurar los partidos. La aspiración al campeonato se fundamenta en la combinación de experiencia y el hambre de triunfo de estos cuatro futbolistas.

La visión de Anderson Santamaría como líder defensivo, la reubicación de Inga como stopper, el equilibrio que Jesús Castillo aporta en el mediocampo y el talento puro de Jairo Vélez en el ataque, son, según la hinchada, los cuatro pilares que guiarán a Universitario hacia el ansiado título. Este análisis detallado evidencia que la afición no solo sueña, sino que también propone la fórmula para el éxito en el Torneo Clausura 2025.

Los cuatro jugadores pedidos por el hincha de Universitario. (Foto: X).

