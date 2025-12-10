La reciente especulación sobre el posible traspaso de Martín Távara, volante de Sporting Cristal, a Universitario de Deportes, su clásico rival, agitó el mercado de pases del fútbol peruano. El interés de la “U” era notorio, ya que veían en el mediocampista de 26 años una pieza clave para reforzar su equipo, especialmente de cara a la Copa Libertadores, lo que generó inquietud en La Florida.

¿Martín Távara irá para Universitario de Deportes?

El auge de estos rumores se debía a que el contrato inicial de Távara con el club celeste culmina a fines de 2025. Esta situación contractual atrajo no solo a Universitario, sino también a otros clubes importantes de la Liga 1 interesados en incorporar a un talentoso zurdo, destacado por su visión y potente remate de media distancia.

Martin Tavara jugando en Sporting Cristal la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 ante Palmeiras. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

No obstante, la directiva de Sporting Cristal ha puesto fin a cualquier posibilidad de transferencia. Según información confirmada por el periodista Wilmer Robles Tadokoro, la interna del club rimense “descarta que haya una remota posibilidad de que Martín Távara deje la institución celeste para irse a jugar en Universitario de Deportes”.

Martín Távara tiene confirmado su futuro

Esta contundente declaración desde La Florida vino acompañada de la confirmación de la renovación de su contrato. A pesar del acoso del mercado, Távara y Cristal llegaron a un acuerdo para extender el vínculo por varias temporadas más. Los reportes indican que el nuevo contrato se extiende hasta fines de 2026, y algunos incluso mencionan hasta 2027.

La renovación no solo asegura la continuidad del futbolista, sino que también incluyó la negociación de “adjuntos contractuales”. Estos ajustes, que podrían implicar una mejora salarial o la inclusión de cláusulas de salida específicas para el extranjero, fueron cruciales para satisfacer al jugador y blindarlo de las ofertas locales. De esta manera, Cristal logra retener a un elemento fundamental surgido de su cantera.

Sporting Cristal se queda con Martín Távara

Con este movimiento, Sporting Cristal asegura a uno de sus volantes más importantes y envía un mensaje claro sobre su política de retención de talento. La “novela” de Martín Távara y Universitario ha concluido, y el jugador seguirá vistiendo la camiseta celeste, concentrándose ahora en los objetivos del club para la próxima temporada.

