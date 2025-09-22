Liga 3: Así se jugarán los cuartos de final de la Liga 3 2025

La Liga 3 se encuentra en la recta final en esta temporada 2025 y tan solo quedan ocho equipos con vida. En este caso se viene la etapa de eliminación directa en la que tendremos cruces por cuartos de final, en el que se espera conocer al campeón que logrará el ascenso automático a la Liga 2 2026.

Luego de un inicio con 37 equipos participantes, todo se resume a solo ocho clubes que han llegado hasta la etapa final. Los cuales tendrán que disputar dos encuentros para clasificarse a la semifinal con la intensión de lograr el título de esta categoría de la tercera división peruana.

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Liga 3 2025?

Los cuartos de final tendrá equipos de todo lo largo y ancho del país, pero lo más curioso de todo es que hay cuatro clubes de reservas de la Liga 1. Alianza Lima, Universitario, Melgar y Sport Huancayo lograron su clasificación hasta esta etapa y esperan poder continuar avanzando de ronda.

En el caso de los ‘íntimos’ tendrán que enfrentarse a un viejo conocido, el equipo de Estudiantil CNI, cuadro con el que estuvo en la etapa regular. En las dos veces que se han enfrentado ninguno salieron victoriosos, con un 0-0 en Iquitos y un 1-1 en Lima.

Universitario de Deportes por su lado tendrá un rival más complejo, Unión Santo Domingo que viene siendo un equipo bastante parejo en el certamen. En este caso el cuadro de Chachapoyas buscará dar la sorpresa y seguir avanzando en este certamen.

Melgar por su parte enfrentará a Defensor José María Arguedas, mientras que Sport Huancayo hará lo propio ante Nacional FBC.

Cruces de cuartos de final: