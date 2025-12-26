Universitario sueña con refuerzo que pertenece a un equipo brasileño: “Para la Libertadores”

Universitario de Deportes no se enfoca únicamente en ser competitivo en la Liga 1, pues también busca protagonismo en el resto de sus categorías mediante la conformación de planteles sólidos.

Bajo ese contexto, se supo que el club ‘crema’ mantiene viva la ilusión de volver a incorporar a una destacada jugadora extranjera que dejó una grata impresión durante su paso por Ate.

Universitario sueña con refuerzo que milita en Brasil

Stephanie Lacoste se desvinculó de Universitario a fines de 2024 para incorporarse como nuevo refuerzo de Internacional de Brasil. Sin embargo, tras la conclusión de la Liga Femenina 2025, comenzó a circular la versión de que la defensora podría regresar a Ate para la temporada 2026.

Stephanie Lacoste, exjugadora de Universitario (Difusión).

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la institución ‘merengue’, ofreció una entrevista a ‘Tribuna Crema’ en la que afirmó que la uruguaya siempre tendrá las puertas abiertas en el club si decide regresar. No obstante, aclaró que actualmente la operación es compleja, ya que aún mantiene contrato vigente con el ‘Colorado’.

“‘Fefa’ tiene contrato con el Inter actualmente. Por lo que ella consiguió acá en algún momento va a volver, no sé si para la Libertadores, en dos años, en tres, o en cuatro“, explicó el dirigente.

Clubes en los que jugó ‘Fefa’ Lacoste

Bella Vista (Uruguay)

River Plate (Uruguay)

Club Olimpia (Paraguay)

Sportivo Limpeño (Paraguay)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Peñarol (Uruguay)

Libertad (Paraguay)

FC Famalicao (Portugal)

Sol de América (Paraguay)

Real Oviedo (España)

Universitario (Perú)

Internacional (Brasil)

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes mantiene el interés en el regreso de la defensora uruguaya Stephanie ‘Fefa’ Lacoste para la temporada 2026.

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club, aclaró que el fichaje es complejo debido a que la jugadora tiene contrato vigente con el Internacional de Brasil.

