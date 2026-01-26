Guillermo Salas vuelve al banquillo y firmó por inesperado equipo de la Liga 2

Guillermo Salas luego de varios meses sin encontrar equipo, por fin regresa al banquillo. El entrenador nacional había tenido una dificultad para poder firmar con un nuevo club. Pero esta vez tendrá una nueva oportunidad de brillar ahora que estará en la Liga 2. Donde va a tener que demostrar sus cualidades como estratega para sobrevivir en un torneo nada sencillo.

El popular ‘Chicho’ fue anunciado como nuevo DT del conjunto de Santos FC de Nazca. Conjunto que el año pasado tuvo un año bastante irregular, pero que este están intentando tener mayor protagonismo, buscando por ahí dar la sorpresa. Pues están intentando armar un cuadro capaz de pelear por obtener el ascenso a la Liga 1.

Guillermo Salas nuevo DT de Santos FC (Foto: Santos FC).

Esta es la tercera oportunidad que tendrá Salas de demostrar que es un entrenador capacitado en el fútbol peruano. La primera fue en el cuadro de Alianza Lima. En donde actuó bastante bien, hay que mencionar que sacó campeón al equipo en el 2022. Pero luego no supo manejar al grupo, el cual le terminó pasando factura para dejar el club en el 2023.

En César Vallejo también sufrió mucho para conseguir resultados. A este equipo llegó en el 2024. Pero tan solo tuvo 21 encuentros como DT, ganando solo 5, empatando 6 y perdiendo 10. Al final este cuadro terminó yéndose a la segunda división por malas decisiones.

Santos FC se viene armando para el 2026

Por el momento el cuadro de Santos FC no se ha reforzado con nuevos jugadores. El conjunto de Nazca ha decidido comenzar con las renovaciones de los jugadores. Seguramente Francisco Gonzáles, Gerente Deportivo del club, de la mano de Salas están buscando poder tener un equipo fuerte con miras al ascenso.

Poco a poco se vienen dando anuncios y este lunes 26 de enero, ya se conoció la renovación de varios jugadores. Entre ellos, el de Miguel Curiel, delantero que actuó en clubes como Alianza Lima o Universitario de Deportes. Y que ahora espera seguir haciendo goles con el cuadro santo’.

Miguel Curiel se queda en Santos FC (Foto: Santos FC).

Jugadores renovados en Santos FC:

Carlos Román (Portero)

Ronaldo Andía (Defensa)

Christian García (Defensa)

Piero Toledo (Defensa)

Merlyn Estacio (Defensa)

Miguel Curiel (Delantero)

