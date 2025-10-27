La Liga 3 ya conoce a sus dos finalistas para definir al campeón en esta primera edición 2025. El cuadro de Universitario de Deportes definió el último cupo frente a Estudiantil CNI en un emocionante encuentro en Campo Mar. Duelo que tuvo una gran afluencia de público ‘crema’ que fue a alentar al equipo en busca de una nueva final.

En el primer encuentro de esta semifinal el cuadro selvático se llevó la victoria en casa. El duelo inicial se disputó en el Estadio Max Augustín de Iquitos, en donde se vivió una fiesta total en la tribuna. Lo que se terminó de reflejar en el campo de juego, pues el encuentro terminó con una victoria de los locales por 1-0, el único tanto de la contienda fue de Antonio Acosta.

¿Cómo quedó el partido de vuelta entre Universitario vs. Estudiantil CNI?

Luego del Tricampeonato en la Liga 1, se esperaba que el equipo de Reservas pueda seguir el mismo camino y logre salir campeón. Pero las cosas no salieron como se podría esperar, en este caso Gustavo Roverano, entrenador del cuadro selvático tuvo una buena estrategia para poder mantener el marcador en blanco.

Por más que los ‘cremas’ intentaron buscar el gol, este nunca llegó. La fortuna en este caso no estuvo del lado de los locales que se esforzaron por empatar el global, pero no se les cumplió. Con lo que el elenco de Iquitos termina metiéndose en la pelea por ascender a la Liga 2.

Universitario 0-0 Estudiantil CNI (Foto: Universitario).

Lo curioso de todo es que el elenco de Estudiantil CNI no perdió en Lima en esta etapa definitoria. Ante Alianza Lima logró vencer y en casa definió su paso a semifinales, mientras con Universitario se dio el empate sin goles.

¿Contra quién jugará Estudiantil CNI la final de la Liga 3?

El próximo rival de Estudiantil CNI será otro equipo de reserva, en este caso el de Sport Huancayo, que terminó metiéndose en la gran final gracias a que pudo eliminar a José María Arguedas en una emocionante serie. Fue un 3-1 el resultado que los puso en esta etapa final en busca del título nacional.

