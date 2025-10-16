Es tendencia:
Sporting Cristal le ganó a Alianza Lima por 2-1 y lo eliminó de la pelea por el título

El cuadro 'rimense' consiguió un importante triunfo ante el elenco 'íntimo' y está a un paso de la gran final en el torneo internacional.

Por Nicole Cueva

Sporting Cristal venció a Alianza Lima.
© Composición Bolavip PerúSporting Cristal venció a Alianza Lima.

Sporting Cristal se metió en la gran final de la Copa Oro del Adidas Cup Lima 2025 tras vencer en un vibrante encuentro a Alianza Lima por 2-1. En el partido más emocionante del torneo, el cuadro ‘celeste’ remontó el marcador gracias a los goles de Alessandro Marsano y Luis Sifuentes, asegurando así su pase a la definición del campeonato.

El partido no estuvo exento de tensión, ya que el árbitro Jordi Espinoza mostró tarjetas rojas para un jugador de cada equipo: Geray Motta por los ‘blanquiazules’ y Alexis Correa por los ‘rimenses’, complicando aún más el trámite del duelo.

Con esta victoria, el equipo ‘cervecero’ espera rival en la final, que saldrá del enfrentamiento entre Rosario Central y Millonarios.

Tweet placeholder
Arenga de Sporting Cristal tras vencer a Alianza Lima

Al concluir el emocionante y disputado partido, los jugadores de Sporting Cristal no ocultaron su alegría y celebraron con gran entusiasmo la importante victoria. Unidos como un solo equipo, entonaron con fuerza el himno del club, “Fuerza Ganadora”, símbolo de la identidad y el espíritu competitivo que los caracteriza.

Esta muestra de unión y motivación refleja el compromiso del plantel por alcanzar el título y seguir dejando en alto el nombre del club en la Copa Oro del Adidas Cup Lima 2025.

Tweet placeholder
nicole cueva
Nicole Cueva
