¿Paolo Guerrero a Colo Colo? Esa fue la noticia más fuerte de las últimas horas, sin embargo, todo se derrumbó tras una confirmación inesperada. Porque el que inició esta ola de comentarios sorpresivos, fue el exfutbolista y ahora comentarista deportivo, Patricio Nazario Yáñez.

Este comunicador bastante popular en Chile, afirmó que Paolo Guerrero estaba a una firma de llegar al cuadro de Colo Colo. 'El Cacique' lo tenía asegurado, y era cuestión de horas para presentarlo. Sin embargo, con la repercusión causada lo que dijo fue lo siguiente, retrocediendo totalmente.

"Ayer era el Día de los Inocentes, eso era todo. Pero oye que hay termos por ahí. Eso es todo, no le pongamos tanto color y tanta tontera. Te acuerdas de cuando habían diarios, las portadas". Bastante enérgico comentó el ídolo mundialista para los hermanos del país sureño.

Así mismo, continuó con su explicación, causando mayor incomodidad en las redes sociales. Quienes lo criticaron por hacer tamaña broma: "Unos termos me decían que era hasta la 1 de la tarde, pero nosotros (el programa ESPN F90) vamos en la tarde. Falta sentido del humor, todo es grave".

Finalmente, Yáñez comentó cómo se gestó esta supuesta bomba informativa: "Fue por un informante. Esa noticia me la envían a mí y le respondo 'no te puedo creer, ¿lo puedo decir al aire?'. Y el informante me dice que no: 'Caíste, Gilberto". Dejando en claro, que todo se debió al famoso 'día de los inocentes'. Será pues.