A tan solo horas de que empiece a rodar el balón en la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, las expectativas en los hinchas están a flor de piel en estos momentos. Paolo Guerrero no es para nada ajeno a dicha situación y también vive el encuentro de tal manera que incluso lo animó a escoger a su favorito para quedarse con el trofeo en la capital peruana.

Publicidad

Publicidad

El Estadio Monumental de Lima será testigo del partido más importante del continente en esta temporada 2025 y si tenemos que hablar de uno de los futbolistas peruanos que mejor conoce a los equipos brasileños, sin duda alguna el nombre de Paolo Guerrero no tiene pierde. Por ello es que, sin pelos en la lengua, eligió a Flamengo como su candidato especial para campeonar.

“Hoy por hoy, los dos equipos son los mejores de Sudamérica y llegan en un gran momento para esta final. Además, están peleando el Brasileirao. Creo que será un lindo partido y haré fuerza para que Flamengo gane, por el cariño que me tiene la hincha y los buenos momento que viví ahí”; confesó Paolo Guerrero en una reciente trivia con los canales digitales de ‘Betsson‘ en la previa de la definición.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El recuerdo de Paolo Guerrero y su estadía en Flamengo

La elección de Paolo Guerrero sobre Flamengo como su principal candidato para quedarse con la Copa Libertadores 2025 no viene de la noche a la mañana ni mucho menos deja de tener una razón de ser. Recordemos que el ‘Depredador’ pasó por las filas del ‘Mengao’ y hasta el día de hoy sigue siendo recordando por muchos aficionados que incluso estando en Lima lo han mencionado por la calle.

Vistiendo la camiseta de Flamengo, el goleador histórico de la Selección Peruana convirtió un total de 43 tantos y registró 15 asistencias durante 112 partidos disputados. Además, supo consiguir el título del Campeonato Carioca durante los años 2015 y 2018 que estuvo en la institución. A raíz de este vínculo es que prefiere a los de Río de Janeiro como campeones de la Copa Libertadores 2025.

ver también A horas de la final de Copa Libertadores, demandan ante la Justicia a jugador que estará en el Palmeiras – Flamengo

Fuente: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Día, hora y canal de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

La gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras está programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. Se esperan unos 80 mil hinchas en el recinto deportivo ubicado en el distrito de Ate Vitarte, además de un mar de gente por las calles de Lima. A continuación, conocerás los horarios y las plataformas en dónde podrás seguir el encuentro.

18:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

17:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos (ET)

16:00 | Colombia, Perú, Panamá y Ecuador

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | España

Argentina | Fox Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ Premium

Brasil | ESPN, Rede Globo, Ge TV, Paramount+, ESPN y Disney+ Premium

Chile | Chilevisión, ESPN Premium, Pluto TV y Disney+ Premium

Resto de Sudamérica | ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium

México | ESPN, ESPN 2, Pluto TV y Disney+ Premium

Estados Unidos | Fanatiz, Fubo Sports, beIN Sports y beIN Sports Ñ

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES