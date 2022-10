Desde que empezó la carrera final para el cierre de campeonato, su rendimiento creció de manera superlativa, quien diga lo contrario, no siguió su carrera reciente. Carlos Zambrano enamoró al hincha de Boca Juniors gracias a todo su arte para defender cada balón, con las características de un jugador de su nivel. En la Selección Peruana estamos acostumbrados a verlo con esos movimientos.

Pero la cuenta pendiente estaba en el fútbol argentino, donde aún no había concretado por ahí momentos para tomar en cuenta. 'El León' desde que sus compañeros fueron cayendo por bajos rendimientos, o lesiones crónicas, se puso el overol para defender con su vida la camiseta 'azul y oro'. Desde la directiva lo percibieron, por ese motivo, la idea de que continúe en el plantel principal, era casi tema de estado.

Una vez que se gestó el título de la Superliga Argentina, en una nota para 'TNT Sports', en plena celebración, se le consultó al peruano por su futuro inmediato. Esto contestó el ex Eintracht Frankfurt: "Todavía no hemos planeado nada, lo primero era ganar sí o sí, campeonar, no se dio el resultado, pero se logró el objetivo que era el título. Ahora disfrutar este momento con la familia que siempre viene a alentar y nos han apoyado en las buenas y en las malas, también se lo dedicamos a toda la gente que vino hoy".

Explicando por qué se hicieron con este nuevo título, cuando casi nadie daba confianza al comando técnico de Hugo Ibarra, junto a sus compañeros en general. Remaron una cantidad de puntos importantes, quedando en la historia rica del club: "Metimos huevos hasta el final, no comenzamos la liga muy bien, donde la gente comenzaba a criticar como siempre, pero por algo somos Boca, que siempre pelea los primeros puestos y no se entrega".

Finalmente, puntualizó que estarán viendo en las próximas horas su futuro, porque no es algo que se puede prometer en caliente, así se evitan compromisos que quizás no se puedan lograr: "Sinceramente, tengo que hablar, quisiera disfrutar cada partido, momento y minuto en este club, que es lo más lindo que me ha podido pasar en mi carrera futbolística, pero aún falta la semifinal de la Copa y espero poder campeonar también". Juan Román Riquelme ya dijo que lo quiere, es fijo para su proyecto deportivo.