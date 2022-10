El comentarista Rodolfo Cingolani dijo que la forma de actuar del defensa peruano no gusta en Boca Juniors.

Boca Juniors está a un paso de ser campeón en Argentina, porque el equipo de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula superó a Gimnasia y Esgrima de La Plata este jueves, y con una victoria el domingo ante Independiente da la vuelta olímpica.

Pese a que es titular fijo en el elenco Xeneize, el seleccionado nacional Advíncula recibe críticas, porque en TyC Sports de Argentina lanzaron fuertes declaraciones contra Bolt.

El periodista Rodolfo Cingolani dijo que la forma de actuar del ex Rayo Vallecano tiene muy molestos a parte del cuadro Oro y Cielo, y aseguró que el lateral derecho está "agrandadito".

"Luis Advíncula no sale del once porque en este momento no hay un reemplazante y creen que es fundamental", dijo en primer lugar el citado comentarista.

"Calma, calma… Advíncula está al límite de la cornisa. Advíncula está observado por el ojo del ‘Gran Hermano’. El peruano en algún momento la va a pagar", agregó sin dar mayores detalles.

Pero luego, el Gringo Cingolani expresó que "me contaron que el moreno Advíncula está canchero. ¡Está canchero! ¡Está agrandadito! Hace el calentamiento previo con todas las joyas, después va y se las saca. No gustaron algunas actitudes".

"Sólo juega porque es importante para este partido, después esperemos. Disciplina es lo que exige Boca Juniors y este ‘club de la pelea’ no va más", cerró.