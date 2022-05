El defensor de la Selección Peruana expresó abiertamente que ya está pensando en retirarse del fútbol, declaraciones que no les gustaron a los directivos de Boca Juniors

Carlos Zambrano ha regresado a jugar con Boca Juniors luego de recuperarse en una lesión en los isquiotibiales. El defensor peruano brindó declaraciones a Willax en una entrevista donde el ‘León’ toca el tema de retirarse del fútbol y no en un futuro lejano, sino más pronto de lo que se puede imaginar, esto generó críticas en Argentina haca el futbolista.

Según indicó el diario Olé, en Boca Juniors no tomaron de la mejor manera las declaraciones de Carlos Zambrano y su tema con el retiro próximo. Los ‘Xeneizes’ no la vienen pasando muy bien en la Copa Libertadores donde este miércoles 4 de mayo enfrentarán a Always Ready en la altura de la Paz y necesitan sumar de a tres para seguir soñando en clasificar a la siguiente ronda del torneo continental.

Se dice que en Boca Juniors estarían evaluando tener una seria conversación con Carlos Zambrano luego de sus declaraciones y juntarse para dejarle en claro los objetivos del equipo para esta temporada, dentro de los cuales está levantar la Copa Libertadores, una de las más grandes obsesiones en el ‘Mundo Boca’ desde siempre.

Luego de lo dicho por el defensor central de la Selección Peruana, la 12 no quedó contenta y por este motivo el ‘Kaiser’ tendrá que demostrar con hechos que está enfocado en luchar por lograr sumar todos lo títulos posibles con Boca Juniors, para eso es que lo contrataron como uno de sus flamantes refuerzos en el 2020. Carlos Zambrano es titular actualmente en el conjunto de Sebastián Battaglia y seguramente estará desde el arranque en el siguiente partido de los ‘Xeneizes’ por la Copa Libertadores.