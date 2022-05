Carlos Zambrano: "Al tener continuidad me siento con más confianza"

Tras el empate 1-1 de Boca Juniors ante Corinthians, por la quinta fecha de la Conmebol Libertadores 2022, el central de la Selección Peruana fue consultado por los elogios que recibió por parte de Juan Roman Riquelme y además se refirió al hecho de sumar continuidad en la escuadra 'xeneize', lo que le permite sentirse con más confianza.

"Al tener continuidad me siento con más confianza. Siempre quiero aportar de la mejor manera desde donde me toque.Todos queremos jugar y estamos al 100% para hacerlo bien, y me está tocando a mí e intento aprovecharlo. El grupo está más unido que nunca", dijo el seleccionado nacional.

Con el empate ante Corinthians, Boca Juniors llegó a las siete unidades y pasó a ubicarse en el segundo lugar del Grupo E de la Conmebol Libertadores, mientras que el Timao se quedó con el primer puesto con ocho puntos. Los 'xeneizes' pueden verse complicados a la hora de clasificar a los octavos de final, pues Deportivo Cali y Always Ready jugará este jueves 19 de mayo.

Los colombianos tienen cinco unidades y los bolivianos cuatro. Si es que el cuadro de Cali se queda con la victoria, pasaría al segundo lugar y definiría su clasificación precisamente ante Boca Juniors en la última fecha de la fase de grupos, mientras que Always Ready tendrá que visitar a Corinthians en Sao Paulo.