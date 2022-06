André Carrillo se llevó el duelo de peruanos (3-0) este jueves, en el duelo entre Al Hilal y Al Fateh de Christian Cueva, ambos jugadores estuvieron presentes en el campo. Este encuentro se dio en el marco de la penúltima jornada de la Saudi Professional League y se llevó a cabo en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium.

Los goles del cotejo fueron marcados por el delantero Salem Al Dawsari a los 10' y 39 minutos de la primera parte, mientras que Moussa Marega le puso la cereza el pastel al triunfo del cuadro azul. 'Aladino' fue amonestado a los 65' y jugó todo el encuentro, por su parte, la ‘culebra’ estuvo en la cancha hasta los 84'.

Con este resultado, Al Hilal mantiene la punta del torneo con 64 puntos, por su parte, Al-Fateh se ubica en la sexta posición con 35 puntos. El conjunto del extremo de la Selección Peruana tiene mejor diferencia de goles y en la última jornada podría salir campeón si derrota al Al-Faisaly, que pelea por no descender.

El duelo clave, en el que André Carillo y su equipo podrían gritar 'campeón' de la Liga Saudí, está pactado para el próximo lunes 27 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana). Cabe mencionar, que al final del encuentro entre Al Hilal vs. Al Fateh, el ex Benfica y Watford, se dio un abrazo con Christian Cueva tras no verse luego de caer con la 'Blanquirroja' en el repechaje intercontinental ante Australia.