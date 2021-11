La palabra de alguien cercano a una estrella como él, es autoridad en momentos de incertidumbre. Paolo Guerrero se encuentra muy bien después de la lesión reciente. Eso comenta el entorno más cercano del capitán de la Selección Peruana. Su hermano Jorge Rivera, conocido por todos como 'El Coyote', lo reveló de la siguiente manera.

"Paolo está en plena recuperación. Por este año va a dejar el fútbol para que llegue en mejor estado físico. Le preocupaba la rodilla. Es mejor que se dé este tiempo para que llegue al 2022 con la mejor forma". Comentó en principio, dando indicios de la genial evolución del 'Depredador'.

El ahora ex atacante del Inter de Porto Alegre, no apresurará su regreso al fútbol peruano según comentó 'El Coyote': "Creo que esa decisión y la pregunta se la deben hacer a él. Por el momento, creo que está para jugar en un torneo bastante competitivo, pero no deja la chance de jugar en Lima. El club de sus amores es Alianza Lima y en su momento decidirá".

Además, como exfutbolista de la Selección Peruana, para Julio Rivera la actualidad de nuestra 'Blanquirroja' es para resaltar: "Para clasificar, Perú depende de sí mismo. Sacar todos los resultados adelante es la única manera de tentar un cupo para el próximo Mundial". Muy completo lo dicho por el hermano de nuestro principal goleador. Nos da esperanzas para soñar con el ídolo, nuestro combinado patrio.