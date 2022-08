El tema del momento a nivel mundial es la revelación que hizo Sarah Kelly, la madre del niño al que Cristiano Ronaldo le rompió el celular. El delantero portugués se comportó mal después del partido que culminó ante Manchester United. Ahí 'CR7' sacó su lado más negativo, y se portó de la peor manera posible. Este hecho parecía que había terminado ahí, pero no fue así. Hoy apareció un capítulo nuevo sobre este suceso.

Daily Mirror publicó la terrible experiencia, la cual inicia con la palabra de Sarah Kelly, quien contó en principio que había conversado con un asistente de Cristiano Ronaldo. Quien se presentó como tal, de una forma déspota, diciéndole si lo conocía a su jefe: "Le dije, ‘Claro, que sí, y la respuesta es no’. Colgué y estaba temblando y llorando. Me sentí intimidado. ¿Cómo se atreven? El teléfono volvió a sonar y un hombre dijo: ‘Hola, soy Cristiano Ronaldo’. Me preguntó si me gustaría bajar y conocer a su familia".

Acá va otra parte de la historia mencionada, que cada vez se vuelve más tensa: "No soy un mal padre”, dijo el ex Real Madrid, según la mujer. “Nunca dije que fuera un mal padre”, respondió ella. “Tuve una educación terrible, perdí a mi padre”, insistió el luso. “Todo el mundo tiene una historia triste, Ronaldo, perdí a mi padre joven, tuve cáncer"".

Aquí es donde la situación se pone muy caliente, y quizás expone demasiado el lado poco conocido del ex Real Madrid: "Él nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue ‘el niño’. ‘Sé que el chico tiene problemas’”, en referencia a su condición. “Él no tiene ningún problema, tiene una discapacidad, tú eres el que tiene el problema".

Destacando que el delantero luso se estaba justificando en la llamada de forma imponente. Sin dejarla reaccionar mucho, hasta que ella se puso fuerte y lo interrumpió cuando creía conveniente: "No he hecho nada malo… no he pateado, matado o golpeado a nadie”, sostuvo. Y Kelly, totalmente enojada, expresó: “Entonces, ¿golpear la mano de mi hijo y magullarla no está lastimando a nadie?".

Entonces, acá es donde para muchos, quizás, se les caería el ídolo que tienen colgado en su pared. Porque ya se cansó la madre del niño: "Dijo que no lo quería en los medios, ni en la prensa ni en la corte. Dijo que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía conmigo hasta el final, que sabía cómo jugar con los medios". Cerrando su conclusión con la más fuerte afirmación: "Es el hombre más arrogante con el que he hablado". Una pena.