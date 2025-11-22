¡Celebra el Rímac! Lo que espera Sporting Cristal para el regreso triunfal de Luis Advíncula: “Van de cabeza”

A puertas de los playoffs de la Liga 1 2025 para conocer el orden de los clasificados para la Copa Libertadores 2026, en Sporting Cristal no quieren perder tiempo y ya empezaron a evaluar fichajes. Entre los nombres más sonados para el hincha sin duda alguna está el de Luis Advíncula, quien tiene contrato con Boca Juniors, pero que podría volver al Rímac por un escenario en particular.

Si bien el objetivo primordial de Sporting Cristal estaba puesto en la obtención del título nacional y no fue conseguido, ahora la meta es conseguir el cupo de Perú 2 para sumarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Esta situación representa un mejor ingreso económico desde la Conmebol y con ello la posibilidad de negociar por refuerzos de mayor nivel y categoría.

Es ahí en donde entra la presencia de Luis Advíncula. Y es que también se ha podido conocer que desde Alianza Lima estarían muy interesados en repatriarlo de cara a la temporada 2026, aunque la identificación con Sporting Cristal podría ser un factor muy importante que la directiva celeste debería aprovechar. Ante todo ello, el objetivo internacional priorizaría el regreso del defensor nacional.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ir con todo por el fichaje de Luis Advíncula?

“Si Sporting Cristal es Perú 2, van por Luis Advíncula de cabeza”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Diego Rebagliati durante el programa digital ‘Los Reba‘ y con lo cual queda clarísimo que el aspecto financiero de la institución tiene muchísimo que ver en la intención de negociar por el regreso de un ‘Rayo’ que mantiene contrato con Boca Juniors.

Dando más detalles de cómo podría empezar a darse el renovado equipo que seguirá liderando técnicamente por Paulo Autuori de cara a la temporada 2026, se filtró la siguiente novedad: “En Sporting Cristal tienen pensando el próximo año jugar con tres centrales atrás. Ojo con esto, no es 3-5-2 clásico que muchos pensarían, sino 3-4-3 porque es con extremos”.

El presente de Luis Advíncula en Boca Juniors que podría acercarlo a Sporting Cristal

Luis Advíncula perdió espacio en las planificaciones estelares de Boca Juniors. Desde hace varias semanas, el titular del equipo es Juan Barinaga y muy pocas veces estamos viendo al peruano sumando minutos en el equipo. Por más que tenga contrato hasta fines del 2026, una situación como tal podría acelerar una salida del club y es ahí en donde Sporting Cristal podría ser el más beneficiado.

