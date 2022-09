Gianluca Lapadula vuelve a fracasar en una jornada regular del fútbol de la segunda división de Italia. Cagliari demostró ser más irregular de lo normal, ante un conjunto sencillo que lo visitaba. Bari sumó tres unidades en una sede complicada hasta antes del pitazo inicial. Una vez que rodó el balón, todo se hizo más llevadero, todo en contra de nuestros intereses.

El delantero estrella de la Selección Peruana solo estuvo en cancha hasta el minuto 74, siendo cambiado por Leonardo Pavoletti. Su rendimiento personal fue bastante discreto porque el equipo en general no funcionó nunca con el balón en los pies. 'Lapagol' no se proyectó como opción de pase, debido a la negativa productividad ofensiva. El atacante prioridad para Juan Reynoso no pudo hacer su juego, y tuvo que ser sustituido.

La anotación del Bari fue lograda por Walid Cheddira a los 77' luego de una desatención en defensa. Ahí se rompió todo, y la desesperación se apoderó del equipo que hace de local en el 'Arena Cerdeña'. Recibiendo al final del enfrentamiento una serie de comentarios en contra, porque no existió ese espíritu rebelde para ver una variante ofensiva. Demostrando que todavía tienen varias sesiones de trabajo pendientes, no logran aún comportarse como un equipo sólido.

En la próxima jornada, Cagliari con Gianluca Lapadula de titular nuevamente esperemos, jugará como local ante el Venezia, este sábado 1 de octubre a las (7:00 AM - HORA PERUANA). Mientras que Bari el mismo día, y al mismo horario, será local contra el Brescia. De todo corazón esperamos que este tiempo libre, sirva para que el equipo de nuestro ídolo, se haga más fuerte. No queremos verlo renegar, porque su alegría sirve en la Selección Peruana.

PREVIA - CAGLIARI VS. BARI:

El sábado por la mañana se jugará el Cagliari vs. Bari, partido válido por la 6ª jornada del campeonato Serie B 2022-23. Se trata de un reto programado en el 'Arena Cerdeña' y con puntos fundamentales en juego para los dos equipos en la lucha por el ascenso. Este partido tiene como protagonista a un peruano como Gianluca Lapadula, lo cual nos despierta un interés supremo.

Cagliari está de vuelta de dos victorias consecutivas, de las cuales la última 0-2 en Benevento y no pierde desde el partido fuera de casa contra SPAL el pasado 27 de agosto, donde Gianluca Lapadula tuvo un rendimiento muy bajo. Un equipo de la casa que actualmente se encuentra en la 3ª posición de la clasificación con 10 puntos, en plena zona de playoff, ya dos puntos de la parte alta de la clasificación, desea mantenerse ahí, escalando con triunfos.

La formación que llega como visitante viene de un empate 2-2 en casa con SPAL e inmediatamente después de una victoria fuera de casa 0-1 contra Cosenza en los dos últimos partidos jugados. Este Bari actualmente se encuentra en el 5º puesto de la clasificación con 9 puntos, junto al Frosinone ya -3 del primer puesto de la clasificación. Señalando esto que será un rival duro en principio, veremos cómo les va.

El Cagliari Calcio ha anunciado que las entradas de acceso al sector invitado (Distinti Lateral Sud) del estadio 'Unipol Domus' para el partido Cagliari-Bari, previsto para el sábado 17 de septiembre a las (7:00 AM - HORA PERUANA), han estado disponibles y están llenando las tribunas según los recientes reportes. Nos espera un recinto deportivo repleto, hallando quizás un ambiente espectacular.

POSIBLES ALINEACIONES CAGLIARI VS. BARI:

XI CAGLIARI: Boris Radunovic, Gabriele Zappa, Edoardo Goldaniga, Giorgio Altare, Franco Carboni, Nicolas Viola, Antoine Makoumbou, Marko Rog, Nahitán Nández, Gianluca Lapadula, Marco Mancosu

XI BARI: Elia Caprile, Raffaele Pucino, Valerio Di Cesare, Emanuele Terranova, Giacomo Ricci, Alessandro Mallamo, Raffaele Maiello, M. I. Folorunsho, Ruben Botta, Mirco Antenucci, Walid Cheddira.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CAGLIARI VS. BARI?

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE CAGLIARI VS. BARI?

Australia Il Globo TV

Internacional Onefootball, Bet365

Italia SKY Go Italia, DAZN, Helbiz, Sky Sport 251

Nueva Zelanda Il Globo TV