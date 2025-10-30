¿Por culpa de Gianluca Lapadula y Alex Valera? La razón por la que Luis Ramos no sería convocado a la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para disputar nuevos amistosos internacionales en el marco de la fecha FIFA del mes de noviembre. De la mano de Manuel Barreto como entrenador interino, existe la posibilidad de que hayan algunas sorpresas muy importantes en la próxima convocatoria y en esta ocasión se viene hablando bastante de la posibilidad de que Luis Ramos no sea parte de las planificaciones por una razón en particular.

Muchos quizá podrían pensar en que nombres como los de Gianluca Lapadula y Álex Valera tienen que ver en esta situación en el sentido de que el comando técnico de la Selección Peruana preferiría a estos 2 delanteros, pero la verdad es que el motivo no viene tanto por ahí. Resulta que Luis Ramos, justo en la época de los partidos frente a Rusia y Chile, deberá estar concentrado en un duelo muy importante en el marco de las semifinales de la Copa Colombia.

“Lo más normal sería que Luis Ramos no sea convocado a la selección peruana para los amistosos de noviembre. Por la trascendencia de lo que juega su club y porque, además, posiblemente en la nómina estén Gianluca Lapadula y Álex Valera“; informó recientemente el comunicador Ricardo Figueroa a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a la decisión que podrían tomar en Videna.

Fuente: @Ricky_Figueroa6

El amistoso internacional Rusia vs. Perú es el que más complica a Luis Ramos

Teniendo en cuenta que el partido entre Rusia vs. Perú está programado para el próximo miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, Luis Ramos podría quedar al margen de la convocatoria de Manuel Barreto ya que al siguiente día se sabe que América de Cali disputará la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia frente a Atlético Nacional.

“Luis Ramos tiene el 13 de noviembre (un día después del Rusia – Perú) uno de los partidos más importantes de la temporada con América de Cali por la semifinal de vuelta de la Copa Colombia. ¿Tendrá que ver con eso la reserva de Ugarriza y Reyna?”; detalló el periodista Paul Pérez a través de ‘X’ y con lo cual también queda claro que las novedades en cartas de reserva de la Federación Peruana de Fútbol podrían ser gracias al compromiso que tiene el ‘9’.

Fuente: @PaulPerezRioja

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?

De cara a los amistosos internacionales frente a Rusia y Chile en territorio europeo el miércoles 12 de noviembre y el martes 18 de noviembre, respectivamente, desde la Federación Peruana de Fútbol tienen pensado oficializar la lista de convocados luego de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Es decir, sería entre el fin de semana del 8 y 9 de noviembre. Eso sí, los trabajos en las instalaciones de Videna empezarán con los jugadores del torneo local y conforman pasen las horas se irán sumando los que militan en el extranjero.

