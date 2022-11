HOY, Sudtirol vs Cagliari en vivo y en directo por SKY Go Italia por la fecha 12 de la Serie B. El partido se jugará este sábado 5 de noviembre en el estadio Druso a las 8:00 A.M. y se podrá ver online vía DAZN y por la señal streaming e internet con Gianluca Lapadula.

Ubicados ambos en la mitad de la tabla, tanto Sudtirol como Cagliari no han tenido una buena campaña en la Serie B. Encontrándose el cuadro local en la novena casilla con 18 unidades, el visitante, con Gianluca Lapadula, está en la posición décima con 15 puntos.

En ese sentido, y gracias a que la tabla de la Serie B está apretada, una victoria de cualquiera podría ser ese impulso que necesiten para escalar a la cima. Siendo líder del torneo Frosinone con 24 puntos, tanto Sudtirol como Cagliari estarán mucho más cerca si consiguen un par de triunfos seguidos.

En el caso del delantero peruano Gianluca Lapadula, el atacante de Cagliari viene de convertir en el partido anterior. Si bien su equipo empató 1-1 ante Reggina en condición de local, la anotación sirvió para darle confianza al artillero.

Sudtirol vs Cagliari: minuto a minuto en vivo y seguir resultado en directo online por la Serie B

¿A qué hora ver Sudtirol vs Cagliari en directo por Serie B?

Perú: 8:00 A.M.

Colombia: 8:00 A.M.

Ecuador: 8:00 A.M.

Chile: 10:00 A.M.

Argentina: 10:00 A.M.

Uruguay: 10:00 A.M.

Brasil: 10:00 A.M.

Sudtirol vs Cagliari: probables alineaciones en vivo por Serie B

Sudtirol: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, D'Orazio; De Col, Tait, Caviglia, Belardinelli; Capone, Odogwu

Cagliari: Radunovic; Di Pardo, Altare, Capradossi, Barreca; Nández, Makoumbou, Rog; Zito Luvumbo, Lapadula, Millico