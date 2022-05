Gianluca Lapadula volvió a la acción el pasado viernes 6 de mayo con el Benevento. El delantero de la Selección Peruana arrancó como titular en el partido de los ‘Brujos’ frente al SPAL por la última jornada de la Serie B. El ‘Bambino’ puso el empate, pero lamentablemente la escuadra de Fabio Caserta no pudo mantener el resultado cayendo por 2-1.

Se indica que Fabio Caserta y Gianluca Lapadula no llevan una muy buena relación entre técnico y jugador, pero el atacante no hace caso a ese tipo de cosas y cada que pisa un terreno de juego deja el 100% por la camiseta que represente, claro está con el gol que anotó en su último encuentro después de no haber jugado varias fechas por decisión del estratega italiano.

Gianluca Lapadula dejó un mensaje en sus redes sociales de cara a lo que serán los partidos de los playoffs: “Afrontemos los playoffs, con la determinación y determinación de quien cree en ello”, de esta manera el atacante del Benevento se expresó sobre el momento que vive su equipo, donde esperan poder ascender, nuevamente, a la Serie A para la siguiente temporada.

Haber jugado y anotado un gol, por parte de Gianluca Lapadula, ha sido un respiro para el comando técnico de Ricardo Gareca, ya que necesitan que el ‘Bambino’ esté en óptimas condiciones para el partido de repechaje del próximo 13 de junio frente a Emiratos Árabes Unidos o Australia donde definirán quién será la siguiente selección que irá a Qatar 2022.