En la última conferencia de prensa, habló el mandamás de la Selección Peruana, Juan Reynoso, donde tocó diversos temas. Para el profesor hay aspectos para poder cumplir, los cuales con el paso del tiempo, y con mucho trabajo, se podrán conseguir. Todo dependerá de los resultados que se vayan obteniendo.

Un tema importante en la vida del Cabezón, es hallar un funcionamiento idóneo para su delantero estrella. Aquel que está en racha, buscando hacer su nombre más grande, y posiblemente el ascenso al fútbol de primera categoría en Italia. Para Reynoso, el titular indiscutible es Lapagol, brindándole respaldo mediante la última comunicación con los periodistas deportivos.

Para Juan Reynoso, la ecuación es muy sencilla: "Con Gianluca hablamos más de lo que ustedes piensan. Se quedó con ganas de venir a colaborar. Mitad en broma, mitad en serio, me decía 'Profe, voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den autorización para poder viajar'. La verdad no ha parado de hacer goles desde aquel momento".

De la misma manera, contó cómo están viendo la oportunidad de jugar la próxima temporada, las eliminatorias para el Mundial de 2026, a realizarse en los Estados Unidos, México, y Canadá: "Algo oficial no tenemos (inicio de Eliminatorias). Estamos muy atentos a lo que ocurra con la sub 20. En marzo es probable que se respete la fecha FIFA y se realicen amistosos".

Gianluca Lapadula como sabemos, no estuvo en la conspiración para los duelos amistosos recientes donde enfrentamos a nuestros similares de Paraguay y Bolivia. Pero con lo dicho por Juan Reynoso, tiene un puesto fijo en el once titular. Ahora dependerá de cómo rodear al crack nacido en Italia, pero con corazón nacional.