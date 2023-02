HOY, Bari vs Cagliari juegan en vivo y en directo por la fecha 25 de la Serie B 2022/2023. Chocando a través de SKY Go Italia y DAZN, el cotejo será en el estadio San Nicola

AHORA, Bari vs Cagliari en vivo y en directo vía SKY Go Italia y DAZN por la fecha 25 de la Serie B 2022/2023. Jugando desde las 10:30 AM. en el estadio San Nicola, el cotejo tendrá como titular al delantero peruano Gianluca Lapadula.

Estando el cuadro del Bari en un puesto expectante para lograr el Ascenso a la Serie A, el cuadro local está tercero en la tabla general de la Serie B. Con 39 puntos, está a 3 unidades del segundo: Genoa y a 15 del líder: Frosinone.

En ese sentido, un triunfo es imperativo para mantener sus chances intactas de llegar a la segunda casilla y, en el mejor de los casos, seguir dándole caza a Frosinone, pero la opción parece remota al tan solo haber 39 puntos todavía en disputa.

De esta forma, Bari saldrá con todo a vencer a Cagliari en su casa, el estadio San Nicola, pero el cuadro del peruano Gianluca Lapadula llega con un buen empuje y buscará el triunfo sí o sí. Ubicado en la sexta casilla de la Serie B con 35 puntos, su cercanía al tercer puesto recarga de energía sus esperanzas e irá con todo por el triunfo este sábado 18 de febrero.

Llegando Gianluca Lapadula en buena racha goleadora, el delantero es consciente que parte de la responsabilidad del gol descansa en sus botines, por eso buscará anotar desde el minuto uno para que así Cagliari se lleve los tres puntos en condición de visita.

Bari vs Cagliari: marcador en vivo y en directo

Bari vs Cagliari: horarios en el mundo

Perú - 10:15 AM.

Ecuador - 10:15 AM.

Colombia - 10:15 AM.

Venezuela - 11:15 AM.

Chile - 12:15 PM.

Argentina - 12:15 PM.

Brasil - 12:15 PM.

Uruguay - 12:15 PM.

Bari vs Cagliari: probables alineaciones

Bari: Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Mello, Benedetti, Botta; Cheddira, Esposito

Cagliari: Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Kourfalidis, Paulo, Mancosu; Lapadula, Prelec