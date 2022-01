El volante de la Selección Peruana aún no tiene claro en que equipo jugará en este 2022, pero hinchas de un club grande de Argentina ya lo piden en su equipo.

Yoshimar Yotún finalizó su vínculo contractual con Cruz Azul el pasado mes de diciembre y hasta el momento se desconoce su futuro. Se sabe que el mediocampista peruano vienen analizando las diversas propuestas que maneja, y si bien su destino todavía es una incógnita, este jueves hinchas de Racing (Argentina) le pidieron a su club a través de sus redes sociales fichar al seleccionado nacional.

"Racing tiene que ir a buscar a Yoshimar Yotún. El mejor peruano en la Copa América 2021. Volante polifuncional, puede desempeñarse tanto como volante central como interno y enganche. Se mueve por todo el mediocampo. Está entrenando con la selección y sigue libre", mencionó un usuario de Twitter. Otro agregó "Adhiero totalmente. Si Cardona no viene el fin de semana doy de baja todo y lo traigo...no debe pedir más que Cardona seguro".

Según parece algunos hinchas tienen mapeado a Yoshimar Yotún hace ya buen tiempo, por lo que consideran que encajaría perfecto en su equipo. Sobre todo porque conocen la calidad de mediocampista que es y saben que ficharlo no debería ser tan complicado, ya que actualmente es un jugador libre tras su desvinculación de Cruz Azul.

Lo cierto es que el jugador de la Selección Peruana todavía no tiene claro su futuro, y mientras evalúa sus ofertas viene entrenando con el equipo de Ricardo Gareca en la Videna. No obstante, este jueves no se presentó a las prácticas y todavía se desconoce la razón de su ausencia. La 'Blanquirroja' jugará dos amistosos en el mes de enero, uno ante Panamá y el otro ante Jamaica el 16 y 20 de enero, respectivamente.