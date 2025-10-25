Tras un año más de fracaso, el histórico de Sporting Cristal que evaluó el nivel de Yoshimar Yotún: “Es uno de los que ya dio todo”

Ahora que Sporting Cristal cumplirá una temporada más sin título nacional, distintas informaciones y rumores dicen que podrían darse algunos cambios muy importantes en la plantilla del año 2026. Teniendo en cuenta los rendimientos que no han sido suficientes para conseguir los objetivos trazados, uno de los jugadores más cuestionados por el hincha es Yoshimar Yotún y de manera sorpresiva es que un histórico del club analizó el presente del volante.

Julio César Antón, exfutbolista de Sporting Cristal y que hasta el día de hoy es muy querido por el pueblo rimense, realizó una evaluación sobre la actual plantilla y sentenció que hay varios protagonistas que no están a la altura de la camiseta, así que los resultados vistos son el reflejo de ello. Además, no perdió la oportunidad para dejar entrever que Yoshimar Yotún empieza a cumplir un ciclo en el equipo al haber sido uno de los que dio todo en su mejor momento.

Fuente: Revista Sentimiento Celeste

“Hay jugadores que no dan la talla para jugar en Sporting Cristal, les pesa la camiseta. Qué bueno por él que después de una lesión grave que tuvo ya volvió, pero ya no es igual. Es uno de los que ya dio todo, por la selección, por Cristal. Siempre he dicho que no hay que dejar el fútbol, sino que el fútbol lo deje a uno”; manifestó Julio César Antón en una reciente entrevista con el programa deportivo ‘En Pared‘ a través de la señal nacional de ‘TV Perú’.

¿Por qué Yoshimar Yotún es uno de los jugadores más criticados de Sporting Cristal?

Si bien el regreso de Yoshimar Yotún a los campos de juego a mediados de este año 2025, luego de 15 largos meses tras sufrir una durísima lesión en la rodilla y distintas complicaciones a raíz de ello, alegró a muchos en el país y fue muy emotivo en su momento, la realidad indica que el nivel futbolístico mostrado hasta ahora no ha sido suficiente para darle un salto de calidad al plantel de Sporting Cristal. A raíz de ello es que los hinchas dudan de su titularidad.

Recordemos que uno de los jugadores que empezó a ganar espacio en las planificaciones estelares de Paulo Autuori en el inicio del Torneo Clausura 2025 fue Ian Wisdom, pero desde el regreso del popular ‘Yoshi’ volvió al banco de los suplentes y los celestes perdieron la chance de ver cómo uno de sus canteranos alcanzaba un nivel mayor. Por más capitán y referente que sea en la actualidad, el pueblo cervecero cuestiona en demasía la poca productividad vista de su líder.

Fuente: Sporting Cristal

Los partidos que le restan a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal tiene 4 partidos por delante en el tramo final del Torneo Clausura 2025. Solo con chances de terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, los celestes se alistan para enfrentar a Los Chankas el domingo 26 de octubre a las 11:00. Luego, viajarán a la ciudad de Cutervo para jugar frente a Comerciantes Unidos el sábado 1 de noviembre a las 15:15, volverán a Lima para recibir a Cienciano el viernes 7 de noviembre a las 15:15 y finalmente jugarán ante Atlético Grau en Piura en una jornada que aún está por confirmarse.

