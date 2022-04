La eliminación de Cruz Azul en la Concacaf Champions League a manos de Pumas ha puesto en duda la continuidad de Juan Reynoso, por lo que el club mexicano habría empezado a barajar la idea de reemplazar al peruano en el puesto. Mientras el futuro del 'Cabezón' es incierto, medios mexicanos hablan sobre la posibilidad de que pueda dirigir a Chivas de Guadalajara.

Según la información publicada por Mediotiempo en su columna 'Toque Filtrado', el estratega peruano es del gusto de los dirigentes del club de Guadalajara, para hacerse cargo del primer equipo a partir del próximo semestre. Además, afirman desde el 'Rebaño', que ya le habrían realizado sondeos informales para conocer sus pretenciones.

Cabe recordar que Juan Reynoso se encuentra en la cuerda floja y recibió un ultimátum, que de no conseguir el título Clausura 2022, no seguiría más en Cruz Azul. Es por eso, que las Chivas ya habrían puesto los ojos en él, en caso no siga con la 'Máquina Cementera', equipo al que consiguió sacarlo campeón luego de 23 largos años.

Cruz Azul también se habría puesto las 'pilas' y ya estarían gestionando la búsqueda de su nuevo entrenador, según medios mexicanos, los que tendrían grandes chances al encontrarse en carpeta son; Diego Martín Cocca y Matías Almeyda, para el próximo campeonato. Sin embargo, todo dependerá de la cuestión económica y de reducir los costos a la plantilla actual.