Juan Reynoso después de tocar el cielo con las manos, tras consagrarse campeón con Cruz Azul, no la pasa nada bien. El entrenador peruano va de derrota en derrota y el hincha 'cementero' ya le está perdiendo la paciencia. Sin embargo, 'El Cabezón' está mentalizado en revertir el problema.

Después de caer por la mínima diferencia ante el Club León, el ex director técnico de FBC Melgar habló en conferencia de prensa: "La ilusión del bicampeonato depende de nosotros, no de los rivales. Cambio la formación, me preguntan por qué roto y luego por qué mantengo la misma alineación, era congruente repetir alineación, el trámite del equipo nos dice que los que entraron cambiaron la cara del equipo".

Dejando en claro que la lucha no será un elemento faltante en su plantel hasta final de temporada: "Lo que hay sed de revancha, dependemos de resultados de otros equipos para meternos en los cuatro primeros, pero sea de forma directa o de repechaje, tenemos que hacerlo, meternos entre los ocho. La prueba es ante un rival de siempre para Cruz Azul, Pumas, en su cancha, hay que reinventarnos y hacer una mejor presentación".

Cruz Azul se encuentra actualmente en la posición 6 con 23 unidades, manteniéndose dentro de 'Las Eliminatorias de la Serie Final'. A 2 puntos de la cuarta casilla donde está el 'Tigres' de Monterrey. Y mucho más lejos del líder absoluto América con 34 puntos. Las mejores de las suertes para nuestros representantes: Juan Reynoso y Yoshimar Yotún.