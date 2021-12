El New York City, de Alexander Callens, que clasificó a los Play off en la Conferencia Este, jugó frente al Philadelphia Union las semifinales para saber quién llegará a la final por el título nacional, donde ya se encuentra el Portland Timbers de Andy Polo, quien no juega por no estar inscrito a estas instancias del torneo, ya que su club pensó que no estaría recuperado de su lesión.

El equipo de Philapelphia ha arremetido durante gran parte del partido en el arco del portero Sea Johnson, quien estuvo atendo en muchas oportunidades, pero su defensa también respondió de la mejor manera, entre ellos Alexander Callens quien es uno de los estandartes en la zaga central de los ‘newyorkinos’.

Alexander Callens de un gran nivel en su equipo y la Selección Peruana viene mostrando lo mismo en ese encuentro para poder clasificar a la final, llegando a los cruces, anticipando a los rivales y por momentos lazándose al ataque. En el minuto 63 del encuentro tras un centro al área del futbolista de Philadelphia, el peruano quien se encontraba marcando a un contrincante, se adelantó a la jugada y en e afán de despejar el balón al córner terminó metiendo el esférico en su propio pórtico, poniendo así el 1-0 a favor de los rivales.

El defensor peruano viene haciendo un buen partido, pero este autogol le puede costar la eliminación y no llegar a la final frente a Portland Timbers. Alexander Callens tras ese altercado no ha bajado los brazos y sigue desempeñándose de igual manera dentro del terreno de juego para tratar de buscar de clasificar a la última fase del torneo.