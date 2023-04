El jugador de la Selección peruana de fútbol, Luis Advíncula anotó un golazo con Boca Juniors ante Deportivo Pereira por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta anotación fue fundamental, porque su equipo pudo darle vuelta al marcador y así llevarse los tres puntos.

Sin embargo, el lateral derecho peruano sorprendió a todos con la inesperada respuesta que dio referente al partido que vivió y el gol que hizo.

“Contento, teníamos que ganar, romper esa racha negativa, lo mejor que se ganó en casa... Justo me quedó ahí, se le pasó a Sebas (Villa) y le pegué”, comentó para Willazx Deportes.

Luego, el popular Rayo comentó sobre la importancia de su tanto a nivel personal como grupal

“Lo necesitábamos todos, no veníamos teniendo buenos partidos.Lo estaba esperando hace mucho, yo siempre he sido autocrítico, no estoy a un buen nivel, pero contento porque se dio y sirvió para remontar”, comentó.

También se refirió a la hinchada donde dijo que los entiende porque llevaban tres partidos sin conocer la victoria y que son un equipo grande

“Se entiende que la gente esté molesta con nosotros, tres partidos sin ganar, somos un equipo grande y tres partidos sin ganar es muchísimo, se les entiende, pero nosotros siempre queremos hacer las cosas bien, no creo que alguien quiera hacer las cosas mal, lamentablemente las cosas no se estaban dando, hoy felizmente ganamos”, reveló.

Por último, Advíncula mandó una respuesta inesperada cuando le preguntaron sobre el remate que efectuó con pierna izquierda, terminando dentro del arco rival como un golazo.

“No, me equivoqué, eso no pasa nunca más, esperemos que sí, pero esta vez me equivoqué”, puntualizó.