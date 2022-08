Indudablemente la llegada de Marcos López al Feyenoord ha sido una de los fichajes más importantes para el fútbol peruano. Después de cumplir una serie de trámites en Estados Unidos, el defensor nacional ya se encuentra en Rotterdam entrenando con el equipo.

Sin embargo, el lateral recibió una mala noticia por parte del club en la previa del partido ante Waalwijk. Resulta que el ex Sporting Cristal aún no es elegible para jugar, por lo que en esta jornada no podrá debutar en la Eredivisie (Primera División de los Países Bajos).

El club dio a conocer esta noticia mediante un comunicado: "En cualquier caso, Marcos López e Igor Paixão no debutarán con el Feyenoord el próximo domingo. Ambos recién llegados aún no son elegibles para jugar y, por esa razón, no pueden tomar medidas contra RKC Waalwijk".

No obstante, no todo es malo para Marcos López ya que su director técnico confía ciegamente en su desempeño. Además, en la conferencia de prensa, previo a este partido, expresó su deseo de poder contar con él en el equipo.

"Espero que López sea el primero en estar disponible, porque ya está de vuelta en los Países Bajos. Además, es normal que un proceso como este lleve un tiempo. En cualquier caso, están trabajando duro en ello", declaró el estratega.

¿Cuándo debutaría Marcos López en la Eredivisie?

Todo apunta que el debut de Marcos López con el Feyenoord sería ante el Emmen FC de los peruanos Miguel Araujo, Gonzalo Sánchez y Fernando Pacheco. Este compromiso se jugará el próximo sábado 27 de agosto a las 1:00 pm (hora peruana).