Liverpool venía muy golpeado en la Premier League, porque no había ganado en sus tres primeros partidos y perdió en la última fecha el clásico inglés ante Manchester United.

Los Reds tenían que dejar atrás los malos resultados y lo hicieron de la mejor forma, porque golearon por un contundente 9-0 a Bournemouth en Anfield, con lo que recuperan las buenas sensaciones.

Uno de las mejores de la cancha fue el colombiano Luis Díaz, quien marcó el gol más complicado en todos los encuentros, la apertura de la cuenta, la cual llegó a los 3 minutos con un golpe de cabeza del colombiano. Pero eso no fue todo, porque el ex Porto también marcó el noveno tanto del encuenteo, a los 85'.

Sin embargo, lo mejor de la tarde inglesa lo entregó el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien a los 28' apareció como un volante central y con un remate al ángulo de media distancia se hizo presente en el marcador.

Los otros goles del compromiso para los de Jürgen Klopp fueron convertidos por Harvey Elliott (6'). Roberto Firmino (31' y 63'), Virgil van Dijk (45'), uno en contra de Chris Mepham (46') y Fabio Carvalho (81').

Liverpool suma su primera victoria de la campaña en la Premier y llega a los cinco puntos, en tanto Bournemouth se queda con tres.

La previa

Tienen que salir a ganar, gustar y golear, esa es la obligación impuesta por su historia, junto al presente medio extraño que están pasando. Liverpool no puede dejar de sumar ante el Bournemouth como local este sábado 27 a las (9:00 AM - HORA PERUANA) en su cancha: Anfield. Los dirigidos por Jurgen Kloop lo saben bien, y nada menos que una victoria aplastante no se podrá permitir.

Liverpool debe sacarse de encima la derrota ante Manchester United del último lunes como visitante. Entonces, debería Bournemouth ser el encargado de sufrir la ira de los jugadores más talentosos de la Premier League. Todo eso en el papel, porque a la hora que rueda la pelota, todos tienen la oportunidad de crear su historia. Como se sabe, tienen solamente 2 puntos en 3 partidos, lo cual se puede considerar como crisis.

Desde el lado del visitante, se puede afirmar que Bournemouth se está acomodando al ritmo de esta temporada y los 3 puntos en sus tres partidos, se puede entender. Ahora deberán trabajar muy bien su zona defensiva para poder hallar una plenitud, interrumpiendo cada variante que Liverpool intente producir. Será una tarea casi imposible, pero con sus refuerzos, confía en lograr un golpe en la mesa, para demostrar ellos también su valía.

Darwin Núñez seguirá siendo la gran ausencia de Liverpool después de su expulsión contra Crystal Palace, tendrá que esperar un poco más para poder tener minutos oficiales. Confían 'Los Reds' en que haya aprendido la lección, y no vuelva a reaccionar de manera irresponsable. Por su lado, Bournemouth no podrá contar con jugadores como: Joe Rothwell, Ryan Fredericks, David Brooks y Junior Stanislas.

POSIBLES ALINEACIONES LIVERPOOL VS. BOURNEMOUTH:

XI LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz.

XI BOURNEMOUTH: Travers; Mepham, Senesi, Kelly; Smith, Pearson, Lerma, Zemura; Tavernier, Moore, Christie.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL LIVERPOOL VS. BOURNEMOUTH?

Liverpool será local este sábado 27 desde las (9:00 AM - HORA PERUANA) ante el Bournemouth en el mítico 'Anfield'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE LIVERPOOL VS. BOURNEMOUTH?

