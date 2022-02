Luis Abram, nuevo defensor del Cruz Azul, aseguró este miércoles sentirse muy cómodo en su nuevo equipo, por el que fichó el pasado enero como uno de los flamantes refuerzos de la 'Máquina Cementera' para el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Como se recuerda, el defensor peruano llegó procedente del Granada (España) en busca de mayor continuidad.

"Me he sentido bien, cómodo, los compañeros me han recibido bien desde el primer día y cada vez estoy con más confianza. Poco a poco estoy teniendo minutos, espero seguir aportando mi granito de arena al club", explicó el defensor de la Selección Peruana.

"En mi debut como titular Juan me pidió que esté tranquilo porque en el debut uno siempre está con ansias. Me pidió que demuestre mi fútbol, aunque las condiciones en Canadá complicaron el juego porque había mucho viento, frío, pero tratamos de hacer nuestro fútbol y obtuvimos un triunfo", agrego el exjugador del Granada de España.

El Cruz Azul, dirigido por Juan Reynoso, confía en seguir su camino hacia su séptimo título de la Concachampions, y para eso debe eliminar en los octavos de final al Forge (Canadá), duelo que se disputará en el Estadio Azteca desde las 20:30 (hora peruana). Precisamente para este partido, Luis Abram se perfila como titular para iniciar las acciones de este importante encuentro.