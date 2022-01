Pedro Gallese, Paolo Guerrero, Christian Cueva. Sumados a Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes llegaron en los últimos años, los tres han sonado en Boca Juniors en los últimos meses y los tres han sido relacionados con el principio de año del Xeneize. Ayer, desde Argentina, reflotaron las posibilidades del último: Cueva.

Este viernes, desde el medio TNT Sports aseguraron que Aladino estaba muy cerca de firmar con el club argentino al ser el elegido para reemplazar a Edwin Cardona. El creativo mediocampista colombiano terminó su préstamo a fines del año pasado, no renovó su vínculo y se marchó al club dueño de su pase, los Xolos de Tijuana de México.

Sin embargo, el periodista Ángel Paúl Flores reveló que, en realidad, no es tan así. Es más, si hay algo en que no están las dos partes es cerca: "Desde el entorno cercano de Christian Cueva me indican que es imposible que el volante del Al-Fateh deje Arabia para ir a Boca Juniors. La oferta económica no alcanza ni a la mitad de lo que gana actualmente".

Por otra parte, agregó desde su cuenta de Twitter: "El Xeneize, tendría que conseguir un inversor que ponga mucha plata, además de pagar un transfer al club árabe para que lo deje salir". Según Transfermarkt, su valor está alrededor de los dos millones y medio de euros si algún equipo lo quiere fichar.

En un año de Copa del Mundo, donde esperemos ver nuevamente a la Selección Peruana de Ricardo Gareca, Cueva tiene que arreglar su futuro sea en el Al-Fateh, en Boca Juniors o dónde sea. Es que su vínculo con el club de Arabia Saudita vence el 30 de junio y, si la Blanquirroja clasifica, deberá tenere equipo sí o sí.