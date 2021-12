El New York City se corona campeón tras vencer por 2-1 a Philadelphia y coronarse campeón de la Conferencia Este

New York City resaltó a Callens en espectacular mural tras coronarse campeón

El New York City jugó frente a Philadelphia por saber quién saldría campeón en la Conferencia Este. El equipo de Alexander Callens logró la victoria por 2-1 en un partido que lo sufrieron desde el inicio hasta el final. El defensor peruano tuvo un buen desempeño en la saga central y así demuestra por el gran momento que viene pasando.

+ El cielo es el límite: Alianza Lima envió carta a club de la Premier League por refuerzo

+ El regreso de un campeón e hincha: futbolista fue ofrecido a Alianza Lima para el 2022

+ Ya es fijo: se confirmó el primer refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada

Tras coronarse campeones de la Conferencia Este el club de New York City mostró un gran mural en su cuenta de Twitter donde se puede ver la imagen de Alexander Callens. “New York City Fútbol Club – Campeones de la Conferencia Este”, dice en la publicación de la institución celeste, quienes ahora jugarán la final frente al campeón de la Conferencia Oeste, el Portland Timbers, equipo de Andy Polo.

El conjunto ‘newyorquino’ comenzó perdiendo con un autogol de Alexander Callens, quien al querer anticipar a su rival, dentro del área, terminó metiendo el balón en su propia valla en el minuto 63 del encuentro. Inmediatamente a los 65 el argentino Maximiliano Moralez pondría las cosas iguales marcando el 1-1 y a los 88 el brasileño Talles Magno marcó el 2-1 dándole la victoria a los celestes.

La final entre el New York City (Conferencia Este) y el Portland Timbers (Conferencia Oeste) será el próximo sábado 11 de diciembre a las 3:00 pm (hora peruana) en el estadio Providence Park, donde Alexander Callens buscará salir campeón por primera vez en la MLS. Andy Polo no podrá jugar, ya que no esta inscrito para esta etapa del torneo.