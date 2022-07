Pier Larrauri dejó el fútbol peruano y vivirá una nueva experiencia en el extranjero. El ex jugador de Deportivo Binacional hace unos días fue anunciado como uno de los flamantes fichajes del club FAS de la liga de El Salvador para esta temporada.

El mediocampista de 28 años tuvo poca continuidad este año en el 'Poderoso del Sur', ya que apenas alternó en seis encuentros del Torneo Apertura. Por ese motivo, ante la posibilidad de emigrar, el futbolista no dudó en aceptar la propuesta del club salvadoreño.

Actualmente, Pier Larrauri se encuentra en el país centroamericano y ya se puso a las órdenes de su nuevo club. El volante nacional tuvo su primer entrenamiento esta mañana y ya pudo conocer a sus nuevos compañeros.

Asimismo, el ex Alianza Lima concedió una entrevista a un medio local donde señaló que buscará retribuir la confianza que el equipo depositó en él. Además, indicó que la hinchada que tiene el club es muy grande.

"Cuando se dio la oportunidad de venir acá me di cuenta que tiene una hinchada muy grande, me lo hicieron sentir en las redes sociales, me escribían bastante y espero retribuirle todo con buenos partidos y dando todo de mí", señaló Pier Larrauri en Radio YSKL.