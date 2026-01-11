¿Es cierto que la Selección Peruana planea un amistoso internacional frente a Portugal de Cristiano Ronaldo?

La Selección Peruana se encuentra en un proceso de transición a la espera que desde la Federación Peruana de Fútbol anuncien al nuevo entrenador pensando en el siguiente proceso mundialista. La tarea no es sencilla y para ello es que se viene trabajando en las oficinas de Videna. Es más, se habla también de que ya habrían amistosos a punto de confirmar y que Portugal sería uno de los rivales.

Tal cual como están leyendo, se viene hablando de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda enfrentar a la Selección Peruana en la previa del Mundial 2026, ya sea para la fecha FIFA de marzo o junio. Si bien dicho trascendido generó tendencia en el medio local, fue Jean Ferrari quien lo descartó completamente durante la más reciente ceremonia de premiación y sorteo de fixture de la Liga 1.

“Y dale, no te está funcionando. Yo no sé si tus redes, no sé a quiénes te están siguiendo. No está bien que sigas a ‘Blanca Nieves’ o ‘Iron Man’, está mal que sigas esas redes”; comentó Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF en conversación con ‘L1 MAX‘ y con lo cual quedaría claro que en la interna de Videna no apuestan por el escenario de enfrentar a la Selección de Portugal.

Pese a la negativa de Jean Ferrari: las posibilidades de que sí se concrete un amistoso entre Perú vs. Portugal

Teniendo en cuenta la respuesta sarcástica y a la vez contundente de Jean Ferrari cuando fue consultado sobre las chances de un amistoso internacional entre Perú vs. Portugal, cualquiera podría decir que no hay manera alguna de que se concrete. Ahora, si analizamos el panorama, los capitaneados por Cristiano Ronaldo buscarán rivales parecidos a los que enfrentarán en el Mundial 2026.

Colombia es uno de ellos y si tienen que buscar a un contrincante ciertamente similar, no hay duda de que la ‘Bicolor’ les caería como anillo al dedo por el estilo de juego que es característico en la historia. Además, no necesariamente siempre los directivos dicen la verdad a profundidad en los planes que tienen y en esta ocasión no sería la excepción si es que en la Federación Peruana de Fútbol realmente están analizando los próximos objetivos del equipo de todos.

¿Quién es el principal candidato para ser el nuevo entrenador de Perú?

Durante los últimos días surgió el nombre de Gustavo Álvarez como el principal protagonista para tomar el mando de la Selección Peruana de cara al siguiente proceso mundialista. A pesar de que diversos medios locales e internacionales confirmaron el dato y aseguraron que ya había un acuerdo de por medio, Jean Ferrari se encargó de desmentir dicho escenario en la misma conversación con ‘L1 MAX’. Es así que solo queda esperar un anuncio oficial en los próximos días.

